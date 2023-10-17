Тамбовские депутаты могут ввести запрет на склонение к абортам

В Тамбовскую областную думу внесен законопроект «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тамбовской области». Как указано в документах, 16 октября его внес глава региона Максим Егоров.

Согласно законопроекту, склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Тамбовской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства. Под ним понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины аборту путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. За склонение будет предусмотрена административная ответственность.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в обществе имеет место «открытая пропаганда абортов под видом "прав женщин", осуществляемая движениями, финансируемыми в том числе недружественными РФ странами, что является одним из элементов ведущейся против РФ гибридной войны».

Аналогичный запрет на пропаганду абортов действует в Республике Мордовия. Там в начале августа местные депутаты запретили формировать негативное отношение к беременности и родам и представление о безвредности и безопасности искусственного прерывания беременности для жизни и здоровья женщин.

Владимир Зоркий

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