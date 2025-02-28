Британский министр ушла в отставку в знак протеста против решения Стармера

Министр международного развития Великобритании Аннелиза Доддс ушла в отставку из-за решения премьер-министра Кира Стармера увеличить расходы на оборону за счет сокращения расходов на иностранную помощь.

«В конечном счете эти сокращения лишат отчаявшихся людей продовольствия и медицинской помощи»,— говорится в адресованном Киру Стармеру письме, текст которого госпожа Доддс опубликовала в соцсетях (цитата по АР).

В письме она указала, что не согласна с решением премьера увеличить расходы на оборону за счет сокращения бюджета на помощь в рамках программ международного развития. При этом госпожа Доддс отметила, что понимает: «легких путей» для увеличения оборонного бюджета нет.

25 февраля Кир Стармер заявил, что правительство Великобритании увеличит расходы на оборону с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Увеличение оборонного бюджета планируется профинансировать за счет сокращения бюджета иностранной помощи с 0,5% до 0,3% ВВП — примерно на $7,6 млрд в год. Кир Стармер охарактеризовал это решение как «трудное и болезненное».

Анастасия Домбицкая