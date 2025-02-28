Кабмин готов отсрочить налоги турбизнесу Кубани в зоне ЧС

Правительство России рассматривает возможность переноса сроков уплаты налогов и страховых взносов для представителей туристической сферы Краснодарского края в связи с чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам еженедельного заседания правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Виталия Савельева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономразвития предлагает перенести для турбизнеса Анапы и Темрюкского района сроки уплаты страховых взносов с начала 2025 года до конца третьего квартала с последующей рассрочкой на девять месяцев. Кроме того, ведомство совместно с администрацией Кубани выступает за отсрочку имущественных налогов с первого по третий кварталы 2025 года с рассрочкой погашения равными долями в течение девяти месяцев 2026 года.

Ранее Виталий Савельев сообщил о дополнительной оценке готовности пляжей к курортному сезону в пострадавших районах. При этом прогнозы по началу сезона в Сочи, Крыму и Севастополе вице-премьер охарактеризовал как благоприятные.

Работы по демонтажу кормовой части танкера «Волгонефть-239» должны завершиться до 31 марта. В конце января правительство России выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Средства направлены в бюджет Краснодарского края для утилизации загрязненного мазутом песка и восстановления пляжей.

Крушение танкеров «Волгонефть» произошло 15 декабря 2024 во время шторма в Керченском проливе. В результате аварии в море попало около 2 тыс. тонн нефтепродуктов. Губернатор Краснодарского края 25 декабря объявил региональный режим ЧС из-за загрязнения черноморского побережья в районе Анапы, а на следующий день уровень опасности был повышен до федерального.

Анна Гречко