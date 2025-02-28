Виталий Савельев назвал благоприятными прогнозы на курортный сезон в Сочи и Крыму

После крушения двух нефтетанкеров в Керченском проливе прогнозы на курортный сезон в Сочи и Крыму остаются благоприятными. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

«Решение о старте и формате курортного сезона будет приниматься Роспотребнадзором на основе результатов анализа проб и их соответствия нормативам»,— отметил господин Савельев.

Пляжи Анапы и Темрюкского района ожидает дополнительная проверка. Ранее вице-премьер сообщил, что специалисты Роспотребнадзора проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным нормам до 1 марта 2025 года.

Алина Зорина