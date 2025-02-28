Журналист Владислав Постников задержан за демонстрацию экстремистской символики

Сотрудники полиции задержали в Екатеринбурге главного редактора интернет-издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по подозрению в пропаганде и публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ), говорится в рапорте, который «Ъ-Урал» предоставил адвокат господина Постникова Георгий Краснов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Главный редактор газеты «Вечерние ведомости» Владислав Постников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ходе мониторинга интернета было выявлено, что 11 сентября 2021 года господин Постников в своем telegram-канале разместил публикацию, содержащую изображение логотипа «Штабов Навального», деятельность которых признана экстремистской и запрещена в России.

Владислав Постников 28 февраля должен был участвовать в качестве одного из спикеров в мероприятии партии «Новые люди», посвященном уральской идентичности, в баре «Молодость». «Организаторы планируют позже провести второй такой вечер с другими спикерами, возможно у Владислава получится там выступить»,— сообщили в пресс-службе партии.

«Вечерние ведомости» — екатеринбургская газета, которая выходила в печатном формате с 1998 года по 2002 год. В 2010 году возобновила работу как интернет-издание. Газета освещает новости Екатеринбурга, Свердловской области и других регионов Урала. Главным редактором является Владислав Постников.

Напомним, в июне 2024 года полиция отказалась возбуждать административное дело в отношении Владислава Постникова о неуважении к власти в связи с его постом в telegram-канале в честь 30-летия конституции РФ.

Полина Щуцкая