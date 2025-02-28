«Ингосстрах» продал дочерний банк крупному автодилеру

Страховая компания «Ингосстрах» завершила переговоры по продаже АО «Ингосстрах Банк» автомобильному холдингу ГК «Авторитейл», рассказал «Интерфаксу» источник на рынке страхования. По его словам, банк продолжит работу под другим брендом. Сумма сделки не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Уточняется, что к моменту принятия решения о сделке «Ингосстрах» контролировал уже 99,9% в капитале банка. Обе стороны соглашения подтвердили агентству его реализацию. В частности, «Авторитейл» рассказал о планах развития финансовых продуктов в рамках новоприобретенного актива. Инициатива может помочь компании нарастить объемы продаж автомобилей.

Также «Авторитейл» рассчитывает открыть собственные кредитные программы по сбыту коммерческого и легкового транспорта. Согласно приведенным данным «Банки.ру», АО «Ингосстрах Банк» входит в топ 50 организаций в стране по выдаче автокредитов и размеру автокредитного портфеля в 2024 году.

ГК «Авторитейл» — лидер по продаже и обслуживанию коммерческого и легкового транспорта в России. Предприятие представлено 32 дилерскими центрами по всей стране. Основные направления деятельности — бренды легковых автомобилей, легко- и среднетоннажного коммерческого транспорта, спецтехники и автобусов.

СПАО «Ингосстрах» существует на международном и внутреннем рынке страхования с 1947 года. Компания занимает пятое место в перечне российских страховщиков по показателю премий, полученных за девять месяцев 2024 года.

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