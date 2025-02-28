«Северсталь»: запрет на мигрантов в Вологодской области грозит срывом проектов

Решение властей Вологодской области запретить мигрантам работать на стройках повлечет серьезные риски для реализации десятков проектов в промышленной и социальной сфере региона. Это связано с острым дефицитом кадров в строительной отрасли, сообщает пресс-служба «Северстали» (MOEX: CHMF).

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«Особую озабоченность вызывает влияние этого решения на возможность дальнейшего строительства уникального комплекса по производству железорудных окатышей»,— говорится в сообщении. Проект не будет реализован в срок в случае исполнения постановления губернатора.

Сумма инвестиций компании в проекты на этой площадке в текущем году составляет более 120 млрд руб., подчеркнули в компании.

Постановление о запрете на привлечение иностранных работников к работе в сфере строительства в Вологодской области было опубликовано 27 февраля.

В текущем году проект «Северстали» по производству железорудных окатышей вступает в активную фазу. Сейчас на площадке идет установка основного оборудования. Новый комплекс позволит перейти на современный и более экологичный способ работы с железорудным сырьем, заявляют в компании.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ» «"Северсталь" ставит на окатыши».