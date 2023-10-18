«Северсталь» ставит на окатыши

«Северсталь» объявила о планах построить комплекс по производству окатышей мощностью 10 млн тонн в год и стоимостью 97 млрд руб. Сырьевой базой станут действующие железорудные активы компании. Таким образом, «Северсталь» присоединяется к тренду по более широкому применению окатышей: о новых проектах в предыдущие два года уже объявили НЛМК и акционер ОМК. По мнению аналитиков, перевод завода в Череповце на окатыши снизит себестоимость чугуна, хотя и потребует инвестиций в перекладку печей и складскую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Северсталь» инвестирует 97 млрд руб. в строительство комплекса по производству железорудных окатышей на территории Череповецкого металлургического комбината. Мощность комплекса составит 10 млн тонн, строительство начнется в январе 2024 года, а запуск запланирован на 2026 год, говорится в сообщении компании. На первом этапе предполагается использование собственных средств.

Сырьем для производства окатышей послужат железная руда Яковлевского ГОКа и концентрат Оленегорского ГОКа, входящих в «Северсталь».

«После запуска комплекса 90% в составе доменной шихты ЧерМК будут составлять железорудные окатыши, 10% — другие железосодержащие компоненты. Комплекс по производству железорудных окатышей позволит сократить расход твердого топлива на 25% и повысить производительность доменных печей на 9%. Таким образом мы сможем снизить себестоимость чугуна и увеличить объемы его производства»,— сказал глава компании Александр Шевелев. Кроме того, снизятся выбросы загрязняющих веществ.

Крупнейшим российским производителем окатышей в России является «Металлоинвест», но значительные объемы выпускают для собственных нужд также «Северсталь» и Evraz. В 2021 году другие российские металлурги, озабоченные последствиями углеродного налога ЕС, заявляли о планах создать аналогичные производства, чтобы снизить углеродный след своей стали. В 2021 году НЛМК заявлял о готовности вложить 250 млрд руб. в горно-металлургическое производство на базе Стройленского ГОКа.

Проект предполагает расширение существующего карьера для роста добычи руды на 56%, до 67 млн тонн в год.

Также планируется строительство дополнительных мощностей по обогащению мощностью около 10 млн тонн концентрата в год, фабрики окомкования мощностью 9 млн тонн окатышей в год и цеха горячебрикетированного железа (ГБЖ) мощностью 2,5 млн тонн в год. В дальнейшем компания не исключала возможность производить сталь на основе ГБЖ. «Эколант» Анатолия Седых, основного акционера Объединенной металлургической компании, уже строит электрометаллургический комплекс на 1,8 млн тонн жидкой стали в год, сырьем для которого будут металлизованные окатыши. Инвестиции в проект составляют 150 млрд руб., запуск намечен на 2025 год.

Новый комплекс по производству окатышей позволит «Северстали» отказаться от закупок железорудного концентрата на свободном рынке, сообщил “Ъ” директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец. Как уточнили в пресс-службе «Северстали», сейчас доля окатышей в доменной шихте ЧерМК составляет около 50%, а после строительства комплекса вырастет до 90%. Кроме этого металлургическая компания выйдет на полное использование руды собственного Яковлевского ГОКа и добьется экономии на капремонте старых мощностей аглофабрики за счет их замещения на новые обжиговые машины для производства окатышей, полагает Илья Коломеец.

Он отмечает, впрочем, что есть и ряд вызовов. Во-первых, для увеличения доли окатышей в шихте необходимо проведение капремонтов на всех доменных печах (ДП №3 и №4 имеют возможность работать с высокой долей окатышей, капремонт ДП №5 запланирован на 2024 год, остальные ДП необходимо успеть переложить до 2026 года). Во-вторых, проект потребует значительной перестройки приемной и складской инфраструктуры в условиях действующего производства. Однако в итоге, считает эксперт, компания сможет сократить себестоимость за счет снижения удельного расхода кокса из-за увеличения содержания железа в шихте и роста производительности доменных печей.

Евгений Зайнуллин