В Петербурге и Ленобласти зафиксировали дефицит элитной загородной недвижимости

Дефицит высококлассных объектов зафиксировали на рынке загородной недвижимости в Петербурге и Ленобласти. Об этом говорится в отчете NF Group. По итогам 2024 года объем предложения в агломерации составил всего 187 лотов, чаще всего дорогостоящие дома продавали под Выборгом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Речь идет о Первомайском сельском поселении – 67% лотов элитного класса и 56% лотов бизнес-класса, следом с очень большим отставанием расположились Всеволожский и Приозерский районы Ленобласти, а также Курортный район Петербурга.

По словам директора департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алии Ханбековой, в последние годы в агломерации наблюдается стабильный рост спроса на высококлассное загородное жилье, при этом предложение заметно отстает. Потенциальным клиентам практически не из чего выбирать.

Госпожа Ханбекова подчеркнула, что бюджеты на покупку увеличиваются. В элитных поселках средняя стоимость сотки земли составляет 1,4 млн рублей, а коттеджей — 104 млн рублей. В бизнес-классе сотка земли обойдется в 1,1 млн рублей, а коттедж в 45 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к началу весны текущего года стоимость строительства элитных загородных домов под Петербургом выросла на 45% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

Андрей Маркелов