Стоимость строительства элитных домов под Петербургом за год выросла на 45%

К началу весны текущего года стоимость строительства элитных загородных домов под Петербургом выросла на 45% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее. Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики агентства недвижимости Valley Estate. По подсчетам экспертов рынка, средняя цена 1 кв. м теплого контура (фундамент, коробка, окна и крыша) сейчас составляет около 110 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основным фактором роста стоимости элитных загородных домов аналитики назвали увеличение закупочных цен стройматериалов. Это зарубежная продукция, на которую влияют курс рубля и растущие издержки на логистику. В свою очередь рабочая сила в течение года подорожала незначительно — в пределах 5%. Многие строительные компании в элитном сегменте имеют собственные бригады, что сдерживает резкое повышение оплаты труда, отмечается в исследовании.

Наиболее дорогая стоимость на начало весны 2025 года у элитных домов из клееного бруса — от 120 тыс. руб. за 1 кв. м в теплом контуре. Близко к средней цене по рынку находится стоимость возведения монолитных домов — по сравнению с прошлым годом рост средней цены в этом сегменте составил около 10%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2025 году объем ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса в Петербурге, по данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, может сократиться до минимального значения за всю историю наблюдений.

Андрей Цедрик