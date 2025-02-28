В Москве задержали 7 членов банды, занимавшихся похищениями и вымогательствами

Российские правоохранительные органы при содействии представительства МВД Киргизской Республики задержали семь членов банды, которые похищали людей в Москве и вымогали у них деньги, сообщила «Ъ» официальный представитель МВД Ирина Волк. Им предъявили обвинения в грабеже (п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ), разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ), похищении человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), создании и участии в банде (ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ) и незаконном хранении оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

По данным следствия, двое иностранцев в ноябре 2023 года создали преступное сообщество, в которое привлекли пять человек. Позже они обманом пригласили одного из потерпевших в кафе в центре Москвы. Участники банды, представившись сотрудниками правоохранительных органов, избили его и насильно посадили в автомобиль. Затем фигуранты выманили знакомого потерпевшего и похитили его. Угрожая оружием, бандиты требовали от мужчин по 1 млн руб. Потерпевшие согласились передать деньги, попросив отсрочку для сбора денег, после чего их отпустили.

Позже обвиняемые таким же образом похитили двух девушек и требовали отдать им деньги. В общей сумме потерпевшие передали 400 тыс. руб.

Также в январе 2024 года бандиты, переодетые в полицейских, проникли в одну из квартир на юге столицы. Угрожая огнестрельным оружием, они отобрали у четырех мужчин и женщины мобильные телефоны и другую технику. Также потерпевшие перевели злоумышленникам порядка 140 тыс. руб.

По ходатайству следствия суд заключил под стражу шестерых мужчин-фигурантов, обвиняемой женщине назначен домашний арест. У них изъяли холодное и огнестрельное оружие.

Никита Черненко