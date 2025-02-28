Трафик в торговых центрах Сибири за неделю вырос на 5%

Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) ТЦ крупных городов Сибири на прошлой неделе (с 17 по 23 февраля) оказался на 5% выше, чем показатели предыдущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

При этом, в сравнении с прошлым годом показатели посещаемости ТЦ региона в 2025 на праздничной неделе оказались на 5% ниже, посчитали в консалтинговой компании Focus Technologies.

«Все дело в том, что в 2024 году – мы отдыхали три дня подряд (23 пятница – был выходным днем), а в текущем году 23 февраля пришлось на воскресенье, а дополнительный выходной постановлением правительства был перенесен на четверг - 8 мая», - пояснил руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

Основными причинами снижения трафика эксперты называют рост цен на товары в сочетании с ростом доли онлайн торговли.По прогнозу аналитиков компании CORE.XP, в 2025 году падение посещаемости российских торговых центров может достичь 5%.

Лолита Белова