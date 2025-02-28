Шесть человек погибли и десятки пострадали при взрыве в мечети в Пакистане

В Пакистане в результате взрыва в мечети в районе Акора Хаттак провинции Хайбер-Пахтунхва как минимум шесть человек погибли, десятки получили ранения. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал случившееся терактом. Власти проводят расследование инцидента.

Взрыв прогремел в главном зале семинарии при мечети Джамия Хакканья в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана во время пятничной молитвы.

По информации Reuters, как минимум шесть человек погибли. Среди погибших — Глава семинарии Маулана Хамидуль-Хак, погибший в результате взрыва, был сыном покойного Мауланы Сами-уль-Хака, который считается «духовным отцом» движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России). Представитель службы спасения 1122 Билал Файзи подтвердил агентству Dawn, что 20 человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Сразу после взрыва полиция начала расследование инцидента. «Согласно предварительному расследованию, взрыв, по-видимому, был совершен смертником»,— сказал младший офицер полиции Зульфикар Хамид в интервью Samaa TV в пятницу.

В канцелярии премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа сообщили, что глава правительства решительно осудил этот инцидент и помолился за выздоровление пострадавших. Премьер назвал случившееся терактом и заявил: «Такие трусливые и отвратительные акты терроризма не могут ослабить нашу решимость в борьбе с терроризмом».

Министр внутренних дел Мохсин Накви также осудил взрыв в мечети и связал произошедшее с деятельностью террористов. «Враг вынашивает гнусный заговор с целью создания нестабильности в стране. При поддержке нации мы сорвем все заговоры врага»,— говорится в заявлении министерства внутренних дел Пакистана в соцсети Х.

The Times of India писала, что слушатели семинарии ранее подозревались в причастности к убийству бывшего премьер-министра Беназир Бхутто. Однако учреждение отрицало какую-либо связь с подозреваемыми.

Анастасия Домбицкая