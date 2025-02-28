Суд временно запретил OCSiAl распоряжаться правами на патенты нанотрубок
Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по делу против люксембургской компании MCD Technoligoes S.A.R.L, владеющей патентами на методы синтеза углеродных нанотрубок, которые реализует компания OCSiAl.
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«Запретить MCD Technologies S.A.R.L осуществлять какие-либо действия, связанные с распоряжением правами на патенты на изобретение “Способ получения углеродных нанотрубок и реактор”, “Способ получения углеродных наноструктур и аппарат”, “Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения” до вступления в законную силу конечного судебного акта»,— говорится в определении суда.
Также на время разбирательства Федеральной службе по интеллектуальной собственности запрещено совершать регистрационные действия по распоряжению правами на данные патенты.
Обеспечительные меры необходимо принять с целью защиты публичных интересов в сфере имущественных прав государства на результаты интеллектуальной деятельности, указывает в заявлении Генпрокуратура.
Иск к MCD Technoligoes S.A.R.L Генпрокуратура и Минобрнауки РФ подали в октябре 2024 года. Предметом спора являются патенты на изобретения, связанные со способами получения углеродных нанотрубок и углеродного наноматериала. Заявители требуют признать ранее выданные патенты недействительными в части патентообладателя — вместо иностранной компании (MCD Technoligoes S.A.R.L), указать в качестве единственного автора изобретения Российскую Федерацию.
В качестве третьих лиц в деле указаны Российская академия наук (РАН), Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Михаил Предтеченский, «Роснано», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ученые Илья Коваль и Олег Тухто.
Компания OCSiAl основана в Новосибирске в 2010 году физиком Михаилом Предтеченским и предпринимателями Юрием Коропачинским, Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. Согласно данным на сайте предприятия, OCSiAl является крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. По данным РБК, Госкорпорация «Роснано» в 2014 году вложила в проект $20 млн.
В апреле этого года замгендиректора «Роснано» Дмитрий Тарасов сообщил ТАСС, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией OCSiAl за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. По его словам, «Роснано» «помогало компетентным органам решить эту проблему».