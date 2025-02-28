Суд временно запретил OCSiAl распоряжаться правами на патенты нанотрубок

Суд по интеллектуальным правам удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о принятии обеспечительных мер по делу против люксембургской компании MCD Technoligoes S.A.R.L, владеющей патентами на методы синтеза углеродных нанотрубок, которые реализует компания OCSiAl.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Запретить MCD Technologies S.A.R.L осуществлять какие-либо действия, связанные с распоряжением правами на патенты на изобретение “Способ получения углеродных нанотрубок и реактор”, “Способ получения углеродных наноструктур и аппарат”, “Полые углеродные наночастицы, углеродный наноматериал и способ его получения” до вступления в законную силу конечного судебного акта»,— говорится в определении суда.

Также на время разбирательства Федеральной службе по интеллектуальной собственности запрещено совершать регистрационные действия по распоряжению правами на данные патенты.

Обеспечительные меры необходимо принять с целью защиты публичных интересов в сфере имущественных прав государства на результаты интеллектуальной деятельности, указывает в заявлении Генпрокуратура.

Иск к MCD Technoligoes S.A.R.L Генпрокуратура и Минобрнауки РФ подали в октябре 2024 года. Предметом спора являются патенты на изобретения, связанные со способами получения углеродных нанотрубок и углеродного наноматериала. Заявители требуют признать ранее выданные патенты недействительными в части патентообладателя — вместо иностранной компании (MCD Technoligoes S.A.R.L), указать в качестве единственного автора изобретения Российскую Федерацию.

В качестве третьих лиц в деле указаны Российская академия наук (РАН), Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН, академик Михаил Предтеченский, «Роснано», Федеральная служба по интеллектуальной собственности, ученые Илья Коваль и Олег Тухто.

Компания OCSiAl основана в Новосибирске в 2010 году физиком Михаилом Предтеченским и предпринимателями Юрием Коропачинским, Юрием Зельвенским и Олегом Кирилловым. Согласно данным на сайте предприятия, OCSiAl является крупнейшим в мире производителем графеновых нанотрубок. По данным РБК, Госкорпорация «Роснано» в 2014 году вложила в проект $20 млн.

В апреле этого года замгендиректора «Роснано» Дмитрий Тарасов сообщил ТАСС, что Россия лишилась уникального мирового продукта из-за вывода компанией OCSiAl за рубеж своих производственных активов и интеллектуальной собственности. По его словам, «Роснано» «помогало компетентным органам решить эту проблему».

Лолита Белова