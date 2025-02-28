Минфин рассказал, каким редкоземельным проектам дадут льготы

Минфин России готов рассмотреть налоговые послабления только для убыточных или на грани убыточности предприятий, добывающих редкоземельные металлы (РЗМ). Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов. Он уточнил, что для стабильно работающих компаний такие условия невозможны из-за дефицитности бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сазанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алексей Сазанов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если это какие-то убыточные проекты, которые без налоговых льгот не будут реализованы, либо это организации, которые на грани убыточности, либо работают с нулевой рентабельностью, то мы, конечно, готовы рассматривать меры поддержки»,— рассказал господин Сазанов в кулуарах ежегодной встречи Ассоциации банков России с руководством ЦБ (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в реализации льготных программ следует исходить из того, насколько у предприятия критичная ситуация. «Если это нормально функционирующая компания, у которой хорошая маржинальность, которая платит дивиденды, то, безусловно, в сегодняшних условиях дополнительная поддержка невозможна, потому что бюджет дефицитный»,— уточнил замминистра финансов.

Россия располагает 20% мировых запасов редкоземельных металлов. При этом из-за дефицита технологий и отсутствия стабильного рынка сбыта практически отсутствуют добыча и переработка сырья. В понедельник, 24 февраля, президент Владимир Путин выразил готовность возобновить экспорт редкоземов в США и упомянул о поставках алюминия. Глава Белого дома Дональд Трамп сам заявлял, что заинтересован в покупке российских ресурсов.

Подробности — в материале «Ъ» «К добыче пригласили партнеров».