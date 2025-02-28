Алексей Орлов поручил усилить очистку тротуаров от наледи в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил коммунальным службам обратить особое внимание на очистку от гололеда тротуаров и у остановочных комплексов. Он призвал управляющие компании создавать комфортные условия для жителей во дворах, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Поручения были даны на совещании с главами администраций районов и представителями структурных подразделений мэрии, где обсуждались вопросы коммунального хозяйства. «Давайте внедрять лучшие практики в борьбе с наледью, в том числе те, которые уже применяются в других городах»,— отметил Алексей Орлов.

В ночь на 28 февраля коммунальные службы использовали более 3,5 тонн противогололедных материалов и 9 т фракционного песка, вывезено более тысячи тонн снега. В уборке были задействованы 61 рабочий и 101 единица техники. Днем 28 февраля в уборке города задействовано 388 рабочих и 146 единиц спецтехники.

Напомним, в Екатеринбурге 28 февраля температура днем будет находиться на отметках 0°..-2°. Однако на предстоящие выходные 1 и 2 марта прогнозируется похолодание ночью -8°, днем -1°.

Полина Щуцкая