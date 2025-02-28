В последний день зимы в Свердловской области ожидается температура до +4°

На территории Свердловской области в последний зимний день, 28 февраля, ожидаются температуры, которые могут превысить нулевую отметку, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу южные районы Свердловской области будут под влиянием гребня повышенного атмосферного давления, сформированного в холодном воздухе, тепло вытеснено на север. Так, днем в регионе установятся температуры в районе -4°..+1°, на севере до +2°..+4°, на юго-западе до -6°..-8°. Осадков практически не ожидается, только облачность.

В Екатеринбурге 28 февраля днем температура будет находиться на отметках 0°..-2°, будет переменная облачность без существенных осадков, ветер западный, 3-8 м/с. На предстоящие выходные прогнозируется похолодание: 1 и 2 марта ожидается ночью -8°, днем -1°.

В начале следующей недели похолодание продолжится: 3 марта, в понедельник, ночью будет -9°, днем 0°, во вторник ночью похолодает до -12°, днем ожидается -2°, в среду — ночью -11°, днем -2°. В четверг ночью температура будет на уровне -4°, днем потеплеет до +1°.

Ирина Пичурина