Песков поздравил Мединского с избранием на пост главы Союза писателей России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил помощника президента Владимира Мединского, который возглавил Союз писателей России. Господин Мединский был избран на эту должность вчера, 27 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Владимир Мединский (слева) и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Помощник президента России Владимир Мединский (слева) и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе»,— сказал господин Песков во время брифинга.

Господин Мединский был избран первым секретарем (председателем) Союза писателей России на XVII внеочередном съезде союза в Доме Пашкова. Других кандидатов на этот пост не было. Кандидатуру Владимира Мединского на этот пост предложил добровольно сложивший с себя полномочия главы союза Николай Иванов. Он работал на этой должности с февраля 2018 года. РБК со ссылкой на источники писал, что рассмотрение кандидатуры господина Мединского связано с «повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей».

Полина Мотызлевская