Песков поздравил Мединского с избранием на пост главы Союза писателей России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил помощника президента Владимира Мединского, который возглавил Союз писателей России. Господин Мединский был избран на эту должность вчера, 27 февраля.
Помощник президента России Владимир Мединский (слева) и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Мы поздравляем нашего коллегу с новой стезей в его работе»,— сказал господин Песков во время брифинга.
Господин Мединский был избран первым секретарем (председателем) Союза писателей России на XVII внеочередном съезде союза в Доме Пашкова. Других кандидатов на этот пост не было. Кандидатуру Владимира Мединского на этот пост предложил добровольно сложивший с себя полномочия главы союза Николай Иванов. Он работал на этой должности с февраля 2018 года. РБК со ссылкой на источники писал, что рассмотрение кандидатуры господина Мединского связано с «повышенным в последнее время вниманием к отрасли со стороны властей».