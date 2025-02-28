В Петербурге займутся планировкой территории участка метро до «Театральной»
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга разместил распоряжение о подготовке проекта планировки и проекта межевания участка для размещения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Спасская» до «Театральной». Документ появился на сайте городского правительства 28 февраля.
Распоряжение КГА действует до 3 марта 2026 года. Юридические и физические лица могут предоставить предложения о порядке, сроках подготовки и содержания проекта планировки и проекта межевания территории до 10 марта 2025 года.
Согласно документу, речь идет об участке от Лермонтовского проспекта до улицы Декабристов. Его протяженность — 613 метров. На территории возведут объекты, необходимые для размещения наземных сооружений метрополитена, в том числе вестибюлей, вентиляционных шахт.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что «БТС-Мост» стала основным собственником компании-проектировщика метро в Петербурге.