Симфонический оркестр Башкирии получит 8 млн рублей на фестиваль Дениса Мацуева

Министерство культуры Башкирии собирается выделить 8 млн руб. Государственному академическому симфоническому оркестру Башкирии для организации и проведения фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений». Средства планируется выделить в качестве бюджетной субсидии. Проект соответствующего распоряжения правительства республики опубликован на официальном сайте минкульта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пианист Денис Мацуев

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» проходил в Уфе в 2023 и 2024 году. В этом году мероприятие запланировано на 21-24 мая.

Денис Мацуев — пианист-виртуоз, народный артист России. В мае 2024 года указом Радия Хабирова удостоен звания народного артиста Башкирии.

Идэль Гумеров