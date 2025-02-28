На проект строительства спорткомплекса в Уфе направят до 88 млн рублей

АО «СЗ ИСК Уфы» заключило контракт на разработку проекта строительства спортивного комплекса с легкоатлетическим манежем и училищем олимпийского резерва в Уфе по итогам закупки у единственного поставщика с ООО «Георекон» за 88,27 млн руб., следует из сообщения на сайте госзакупок. Он будет финансироваться их федерального, республиканского и городского бюджетов, а также внебюджетных источников.

Окончание работ запланировано на 30 июля. Комплекс должен быть построен в 14-м квартале микрорайона Затон-Восточный.

Проектом необходимо предусмотреть строительство крытого легкоатлетического манежа площадью 11 тыс. кв. м, училища олимпийского резерва площадью 8 тыс. кв. м, столовой площадью 1 тыс. кв. м, гостиницы площадью 3 тыс. кв. м на 190 мест, общежития площадью 4 тыс. кв. м на 160 мест. Строительство планируется в 2025-2028 годы.

ООО «Георекон», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Уфе в июне 2000 года. Компания занимается инженерно-техническим проектированием. Владельцами являются Андрей и Глеб Плаксы. В 2023 году выручка составила 143,5 млн руб., чистая прибыль равнялась 56,9 млн руб.

Майя Иванова