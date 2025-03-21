Сегодня исполняется 75 лет министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

— Уважаемый Сергей Викторович! Вспоминаю 2000 год, когда мы познакомились с Вами. Произошло это в Нью-Йорке, где Вы работали постоянным представителем Российской Федерации при ООН и в Совете Безопасности ООН. С тех пор знаю Вас как профессионала самого высокого уровня. На посту главы МИДа Вы долгие годы проводите в жизнь внешнюю политику нашей страны, делаете это твердо, последовательно и очень ответственно.

Вам присущи самообладание и выдержка в диалоге со сложными, подчас агрессивными и даже полубезумными визави. Сегодня, когда России противостоит почти весь коллективный Запад, таких персонажей, к сожалению, немало. В общении с ними Вам помогают природная ироничность и остроумие. Оставайтесь таким же! Тем более, говоря столь любимым Вами дипломатическим языком, дебилов ведь гораздо меньше, чем нормальных, порядочных людей. Искренне желаю Вам крепкого здоровья, новых значимых успехов и всего самого доброго!

Поздравление передает генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Сергей Викторович! Однажды Вы сказали, что дипломатия — самая древнейшая профессия, так как первое, чему должен был научиться человек,— это договариваться. Острый и точный язык, а также особенное чувство юмора — «фирменные» черты вашего профессионального стиля наряду с пробивной энергией и стремлением договариваться в самых кризисных ситуациях. Уверен, «Афоризмы Лаврова» войдут в настольную библиотеку «зубров» дипломатии и начинающих специалистов-международников. Желаю Вам здоровья, благополучия и новых внешнеполитических побед. Пусть Ваш опыт поможет миру чаще говорить на языке переговоров, а не пушек!

К поздравлениям присоединяется тренер по гребному слалому и рафтингу Сергей Милёхин, много лет сопровождавший Сергея Лаврова и его друзей в сплавах по алтайским рекам:

— Уважаемый Сергей Викторович! Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоровья, здоровья и еще много здоровья, чтобы крепко держать (как в молодости в стройотрядах и позднее на сплавах по горным рекам — лопату, топор и весло) вектор и траекторию движения внешней политики в направлении мира и дружбы во всем мире! Творческих успехов, радости и счастья в общении с родными и друзьями!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»