Швыдкой назвал запрет русской музыки на Украине очередной глупостью

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал возможный запрет русскоязычной музыки на Украине «очередной глупостью» Киева. Вчера украинские СМИ сообщали, что власти планируют блокировать русскоязычную музыку в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Попросту говоря, это очередная глупость, которой потом придется стесняться, она отражает абсолютно безрассудный подход к вопросам культуры»,— сказал господин Швыдкой ТАСС. Он отметил, что это не первый запрет в отношении русской культуры со стороны украинских властей.

По словам спецпредставителя президента, такие ограничения в первую очередь негативно скажутся на украинских слушателях, а не на русскоязычных музыкантах. «В конце концов, русский рынок и рынок за пределами Украины для российской музыки велик»,— заключил господин Швыдкой.

В мае 2019 года на Украине подписали закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного языка», ограничивающий возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств.