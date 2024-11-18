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Митрополита Тихона наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Согласно тексту указа, митрополит награжден за сохранение духовных и культурных традиций, а также вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Священнослужителя назначили на пост главы Крымской митрополии 11 ноября 2023 года, до этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Митрополит занимался курированием ряда проектов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В частности, он выступил автором мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Мелитополе, а также парка-храма «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Комплекс «Новый Херсонес» открылся 28 июля 2024 года. Он находится у стен античного полиса Херсонеса, основанного греческими выходцами из Малой Азии в V веке до нашей эры. На территории комплекса находится Музей Античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, амфитеатр и филиал лагеря «Артек».

Подробнее о комплексе — в материале «Ъ» «Херсонес готовится к открытию».

Фотогалерея

Как выглядит «Новый Херсонес»

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Строительство «Нового Херсонеса» велось с 2022 года. Около трех десятков зданий общей площадью 140 тыс. кв. м расположены на территории 24 га

Строительство «Нового Херсонеса» велось с 2022 года. Около трех десятков зданий общей площадью 140 тыс. кв. м расположены на территории 24 га

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Музей на территории комплекса

Музей на территории комплекса

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В первые месяцы «Новый Херсонес» будет работать в тестовом режиме и доступ в некоторые секторы экспозиции может быть ограничен для граждан

В первые месяцы «Новый Херсонес» будет работать в тестовом режиме и доступ в некоторые секторы экспозиции может быть ограничен для граждан

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В комплексе расположены музей Античности и Византии (самый большой археологический музей в России в 22 тыс. кв. м), музеи Христианства, Крыма и Новороссии, амфитеатр на тысячу мест, паломнический центр, детская школа искусств, филиал лагеря «Артек», Византийский квартал и храм-парк под открытым небом

В комплексе расположены музей Античности и Византии (самый большой археологический музей в России в 22 тыс. кв. м), музеи Христианства, Крыма и Новороссии, амфитеатр на тысячу мест, паломнический центр, детская школа искусств, филиал лагеря «Артек», Византийский квартал и храм-парк под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

28 июля 2024 года пройдет церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

28 июля 2024 года пройдет церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Из соображений безопасности в освящении примет участие только духовенство Симферопольской и Крымской епархии, а также непосредственные участники и создатели этого проекта

Из соображений безопасности в освящении примет участие только духовенство Симферопольской и Крымской епархии, а также непосредственные участники и создатели этого проекта

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вход на территорию исторического комплекса обещают сделать бесплатным, понадобится только зарегистрироваться на сайте «Херсонес.рф». Впрочем, за посещение большей части музеев, кроме Музея христианства, придется заплатить. Стоимость билетов пока не раскрывается

Вход на территорию исторического комплекса обещают сделать бесплатным, понадобится только зарегистрироваться на сайте «Херсонес.рф». Впрочем, за посещение большей части музеев, кроме Музея христианства, придется заплатить. Стоимость билетов пока не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вид на фонтан и Свято-Владимирский собор

Вид на фонтан и Свято-Владимирский собор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Перед строительством парка на месте прошли масштабные археологические раскопки. В ходе работ ученые обнаружили около 7 млн уникальных предметов

Перед строительством парка на месте прошли масштабные археологические раскопки. В ходе работ ученые обнаружили около 7 млн уникальных предметов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Свято-Владимирский собор (справа)

Свято-Владимирский собор (справа)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В тестовом режиме музейный комплекс откроется 28 июля 2024 года, а первые группы посетят парк 30-го

В тестовом режиме музейный комплекс откроется 28 июля 2024 года, а первые группы посетят парк 30-го

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Схема комплекса

Схема комплекса

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Строительство «Нового Херсонеса» велось с 2022 года. Около трех десятков зданий общей площадью 140 тыс. кв. м расположены на территории 24 га

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Музей на территории комплекса

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В первые месяцы «Новый Херсонес» будет работать в тестовом режиме и доступ в некоторые секторы экспозиции может быть ограничен для граждан

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В комплексе расположены музей Античности и Византии (самый большой археологический музей в России в 22 тыс. кв. м), музеи Христианства, Крыма и Новороссии, амфитеатр на тысячу мест, паломнический центр, детская школа искусств, филиал лагеря «Артек», Византийский квартал и храм-парк под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

28 июля 2024 года пройдет церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Из соображений безопасности в освящении примет участие только духовенство Симферопольской и Крымской епархии, а также непосредственные участники и создатели этого проекта

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вход на территорию исторического комплекса обещают сделать бесплатным, понадобится только зарегистрироваться на сайте «Херсонес.рф». Впрочем, за посещение большей части музеев, кроме Музея христианства, придется заплатить. Стоимость билетов пока не раскрывается

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Вид на фонтан и Свято-Владимирский собор

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Перед строительством парка на месте прошли масштабные археологические раскопки. В ходе работ ученые обнаружили около 7 млн уникальных предметов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Свято-Владимирский собор (справа)

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

В тестовом режиме музейный комплекс откроется 28 июля 2024 года, а первые группы посетят парк 30-го

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Схема комплекса

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