Митрополита Тихона наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Согласно тексту указа, митрополит награжден за сохранение духовных и культурных традиций, а также вклад в возведение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон (Шевкунов)

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Священнослужителя назначили на пост главы Крымской митрополии 11 ноября 2023 года, до этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Митрополит занимался курированием ряда проектов в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В частности, он выступил автором мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» в Мелитополе, а также парка-храма «Херсонес Таврический» в Севастополе.

Комплекс «Новый Херсонес» открылся 28 июля 2024 года. Он находится у стен античного полиса Херсонеса, основанного греческими выходцами из Малой Азии в V веке до нашей эры. На территории комплекса находится Музей Античности и Византии, музеи христианства, Крыма и Новороссии, амфитеатр и филиал лагеря «Артек».

Подробнее о комплексе — в материале «Ъ» «Херсонес готовится к открытию».