Биткойну взломали курс

За последние два дня биткойн потерял в цене почти 11% и откатился до минимума с ноября 2024 года. Альткойны повторяют динамику ведущей мировой криптовалюты. Это связано с развернутой американским президентом войной пошлин, а также крупнейшим взломом криптобиржи, что привело к масштабным оттокам средств из соответствующих фондов. По оценке экспертов, курс биткойна может приблизиться к уровню $70 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, во вторник, 25 февраля, стоимость биткойна вплотную приближалась к уровню $86 тыс.— минимальному значению с 12 ноября 2024 года. Капитализация ведущей криптовалюты сократилась до $1,7 трлн. По сравнению с закрытием понедельника котировки биткойна опускались на 6%, за два дня снижение достигало 11%. Вместе с тем за эти дни эфир снижался почти на 18%, достигая отметки $2,4 тыс. Другие альткойны — Solana, XRP — теряли в цене еще больше, 20–21%.

Поводом для масштабной «медвежьей» игры стали новые инициативы президента США Дональда Трампа.

В частности, 25-процентные пошлины на ввоз в США алюминия и стали из ЕС начнут действовать уже с 12 марта. Ранее США ввели пошлины в размере 10% на продукцию из Китая, на что Пекин ответил пошлинами на американские уголь, СПГ, нефть, сельхозтехнику и автомобили. «Инициативы о вводе драконовских пошлин на импортные товары могут взвинтить инфляцию в стране, что отодвигает горизонт возможностей снижения базовой процентной ставки»,— отмечает СЕО Crypto Summit Алексей Зюзин. При этом отказ ФРС от смягчения денежно-кредитной политики снижает привлекательность таких высокорискованных активов, как криптовалюта, поясняет он. При этом в середине месяца, после заседания ФРС, глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки.

Негатива в настроения инвесторов добавил и недавний взлом одной и крупнейших криптовалютных бирж Bybit, из которой мошенникам удалось вывести $1,5 млрд, считают эксперты.

Ситуацию не спасло и заявление биржи, что она обладает достаточными резервами для покрытия потерь, а также восстановила резерв Ethereum.

На этом фоне возобновился отток из криптовалютных ETF, которые были одним из главных драйверов роста рынка. По данным ресурса SoSoValue, в предшествующие шесть дней чистый отток из BTC-ETF составил почти $1,1 млрд, причем почти $540 млн инвесторы забрали в понедельник. По оценке Standard Chartered, на вторник оттоки из этих фондов усилились.

На ближайший месяц или два можно забыть про стабильный рост крипторынка, считает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли. Стоимость биткойна на фоне депрессивных настроений может опуститься в ближайшую неделю до $83–85 тыс., а наиболее негативный сценарий предполагает падение котировок ниже $80 тыс. и уход к $75 тыс., оценивает он. Дальнейшее снижение может привести к тестированию уровней поддержки в районе $70–80 тыс., указывает и директор по развитию бизнеса emcd Евгений Киткин. По его мнению, коррекция на рынке Ethereum «может продлиться несколько недель».

Участники рынка рассчитывают на позитивные новости, в том числе реализацию планов администрации Дональда Трампа по формированию национального биткойн-резерва.

Однако, по словам Алексея Зюзина, эту инициативу «один за другим отвергают многие штаты США, в результате возможность реализации проекта оказалась под вопросом».

Впрочем, ближе к маю ситуация может измениться, так как участники рынка ожидают, что ФРС начнет снова снижать базовую ставку в середине лета, отмечает Райан Ли. По его словам, в преддверии этого решения рынок может начать восстанавливаться из-за повышения аппетита у инвесторов к рисковым активам. «К тому же к этому моменту можно ожидать, что ситуация с возможной торговой войной и повышением торговых пошлин каким-то образом разрешиться или как минимум участники рынка сумеют за несколько месяцев свыкнуться с этой мыслью»,— считает господин Ли.

Ксения Куликова