У ресторанов растет аппетит

В Сибири растет число новых ресторанов. По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокуса», за год — с января 2024-го по январь 2025-го — их стало больше на 5,4%. В ближайшее время к открытию готовятся еще несколько заведений. Например, сеть «Хочу Пури» в марте откроет два ресторана в Новосибирске и Омске. Также сибирские предприниматели проявляют повышенный интерес к покупке франшизы в сегменте общественного питания. Эксперты отмечают, что динамика является следствием роста внутреннего туризма. Однако до уровня 2019 года отрасль пока не восстановилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активный рост ресторанного рынка в Сибири эксперты связывают с возросшим турпотоком

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Активный рост ресторанного рынка в Сибири эксперты связывают с возросшим турпотоком

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Количество ресторанов в сибирских регионах за последний год выросло на 5,4% — с 22,4 тыс. компаний до 23,7 тыс. компаний, подсчитали в «Контур.Фокусе». За это время открылось 1,2 тыс., а закрылось 675 организаций. При этом большинство открытий пришлось на Красноярский край (207 заведений), Новосибирскую (192), Иркутскую (130) и Омскую области (113).

Положительную динамику проявили все форматы — рестораны, кафе и бары. Впрочем, наибольший рост произошел у ресторанов — в январе 2024 года их было 16,7 тыс., а в январе 2025 уже 17,7 тыс. Кафе стало больше на 244 объекта, до 4,2 тыс.

Со стороны местного бизнеса растет также спрос на покупку франшизы в отрасли общественного питания. По данным каталога franshiza.ru, в январе 2025-го в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество запросов на открытие ресторанов увеличилось на 17%. При этом спрос на франшизы более легких концепций рынка общественного питания — фастфуд, кафе, кофейни — снизился на 3% за тот же период. Помимо этого, сибирские предприниматели активно интересуются франшизами баров и рюмочных, это общероссийский тренд.

«Сибирь один из крупнейших регионов, в том числе с точки зрения инвесторов и потребительского спроса. Интерес растет к крупным ресторанным брендам, с инвестициями от 50 млн руб.»,— отмечает руководитель трансформационного офиса новосибирской сети «Ясно Рестораны» (заведения «Горячий Цех», «Хочу Пури», «Захвостик») Ирина Измайлова. Например, компания планирует открыть по франшизе в 2025 году два новых ресторана «Хочу Пури», один из них в Новосибирске — флагманский, площадью 611 кв. м на 174 места. Второе заведение появится в Омске, открытие запланировано на март-апрель.

В течение 2025 года также в Новосибирске сеть ресторанов DNK Food планирует открыть еще одно заведение. В Красноярске запланировано открытие ресторана Meraki Аркадия Новикова, в Омске начнет работу винное бистро «Белла, Красное».

Активный рост ресторанного рынка в Сибири эксперты объясняют в том числе возросшим турпотоком. «В Новосибирске в январе заведения общепита испытали наплыв клиентов, найти вечером свободный столик без брони было проблематично. В некоторые рестораны самобытного формата бронь на пятницу и вечер выходных была расписана на месяц вперед»,— говорится в отчете Сибирского ГУ Банка России.

«Положительная динамика также связана с формированием привычки гостей посещать рестораны формата на каждый день все чаще»,— считает директор по франчайзингу ресторанного холдинга «Тигрус» (заведения BQ Cafe, Osteria Mario и др.) Олеся Селюх.

Несмотря на рост числа новых ресторанов отрасль все еще отстает от показателей доковидного периода (до 2019 года). В период пандемии из-за ограничительных мер и локдауна многим заведений пришлось закрыться. Сегодня наблюдается частичное восстановление, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Впрочем, инфляция и дефицит кадров снижают рентабельность ресторанов, в связи с чем вывод новых заведений может замедлиться в 2025 году, считает эксперт.

Лолита Белова