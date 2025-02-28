У ресторанов растет аппетит
В регионах Сибири открывается все больше заведений общепита
В Сибири растет число новых ресторанов. По данным сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокуса», за год — с января 2024-го по январь 2025-го — их стало больше на 5,4%. В ближайшее время к открытию готовятся еще несколько заведений. Например, сеть «Хочу Пури» в марте откроет два ресторана в Новосибирске и Омске. Также сибирские предприниматели проявляют повышенный интерес к покупке франшизы в сегменте общественного питания. Эксперты отмечают, что динамика является следствием роста внутреннего туризма. Однако до уровня 2019 года отрасль пока не восстановилась.
Активный рост ресторанного рынка в Сибири эксперты связывают с возросшим турпотоком
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Количество ресторанов в сибирских регионах за последний год выросло на 5,4% — с 22,4 тыс. компаний до 23,7 тыс. компаний, подсчитали в «Контур.Фокусе». За это время открылось 1,2 тыс., а закрылось 675 организаций. При этом большинство открытий пришлось на Красноярский край (207 заведений), Новосибирскую (192), Иркутскую (130) и Омскую области (113).
Положительную динамику проявили все форматы — рестораны, кафе и бары. Впрочем, наибольший рост произошел у ресторанов — в январе 2024 года их было 16,7 тыс., а в январе 2025 уже 17,7 тыс. Кафе стало больше на 244 объекта, до 4,2 тыс.
Со стороны местного бизнеса растет также спрос на покупку франшизы в отрасли общественного питания. По данным каталога franshiza.ru, в январе 2025-го в сравнении с аналогичным месяцем 2024-го количество запросов на открытие ресторанов увеличилось на 17%. При этом спрос на франшизы более легких концепций рынка общественного питания — фастфуд, кафе, кофейни — снизился на 3% за тот же период. Помимо этого, сибирские предприниматели активно интересуются франшизами баров и рюмочных, это общероссийский тренд.
«Сибирь один из крупнейших регионов, в том числе с точки зрения инвесторов и потребительского спроса. Интерес растет к крупным ресторанным брендам, с инвестициями от 50 млн руб.»,— отмечает руководитель трансформационного офиса новосибирской сети «Ясно Рестораны» (заведения «Горячий Цех», «Хочу Пури», «Захвостик») Ирина Измайлова. Например, компания планирует открыть по франшизе в 2025 году два новых ресторана «Хочу Пури», один из них в Новосибирске — флагманский, площадью 611 кв. м на 174 места. Второе заведение появится в Омске, открытие запланировано на март-апрель.
В течение 2025 года также в Новосибирске сеть ресторанов DNK Food планирует открыть еще одно заведение. В Красноярске запланировано открытие ресторана Meraki Аркадия Новикова, в Омске начнет работу винное бистро «Белла, Красное».
Активный рост ресторанного рынка в Сибири эксперты объясняют в том числе возросшим турпотоком. «В Новосибирске в январе заведения общепита испытали наплыв клиентов, найти вечером свободный столик без брони было проблематично. В некоторые рестораны самобытного формата бронь на пятницу и вечер выходных была расписана на месяц вперед»,— говорится в отчете Сибирского ГУ Банка России.
«Положительная динамика также связана с формированием привычки гостей посещать рестораны формата на каждый день все чаще»,— считает директор по франчайзингу ресторанного холдинга «Тигрус» (заведения BQ Cafe, Osteria Mario и др.) Олеся Селюх.
Несмотря на рост числа новых ресторанов отрасль все еще отстает от показателей доковидного периода (до 2019 года). В период пандемии из-за ограничительных мер и локдауна многим заведений пришлось закрыться. Сегодня наблюдается частичное восстановление, полагает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Впрочем, инфляция и дефицит кадров снижают рентабельность ресторанов, в связи с чем вывод новых заведений может замедлиться в 2025 году, считает эксперт.