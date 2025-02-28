Теннисист Медведев извинился перед судьей после обвинений в предвзятости

Даниил Медведев прокомментировал ссору с судьей Аделем Нуром в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Дубае. Россиянин проиграл матч нидерландцу Таллону Грикспуру. Во время игры Медведев получил от судьи предупреждение за неспортивное поведение и в ответ обвинил его в «двойных стандартах в отношении русских».

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Фото: Rula Rouhana / Reuters Даниил Медведев

Фото: Rula Rouhana / Reuters

Теннисист признал, что «переборщил» с обвинениями и просто «от балды сказал». По его словам, всем судьям в ATP «совершенно все равно, откуда ты, кто ты». После матча он принес извинения судье за свои слова. «Мы поговорили, я извинился... Я не уверен, было ли что-то, где я прямо что-то обидное сказал, но, если оно было, я попросил прощения за это. Я его уважаю как судью»,— пояснил Медведев «Чемпионату.com».

Матч состоялся вчера, 27 февраля, и закончился со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7 в пользу Грикспуру. 29-летний Медведев занимает шестое место в рейтинге АТР. В 2022 году спортсмен на протяжении 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP. В 2021 году он выиграл US Open.

О карьере россиянина — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».