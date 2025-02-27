Даниил Медведев не вышел в полуфинал турнира в Дубае

Теннисист Даниил Медведев (шестая ракетка мира) проиграл нидерландцу Таллону Грикспуру (47-я ракетка) в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Alfiky / Reuters Фото: Amr Alfiky / Reuters

Игра длилась 2 часа 36 минут и окончилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7. У Медведева 15 эйсов, 4 двойные ошибки, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 14. На счету у Грикспура пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

После одного из сетов Медведев вступил в спор с арбитром и получил предупреждение за неспортивное поведение. «Это что, двойные стандарты в отношении русских?» — прокомментировал это теннисист. Судья успокоил спортсмена, заявив, что относится одинаково ко всем, передает «Чемпионат.com».

В полуфинале нидерландский теннисист сыграет против победителя встречи между представителем Греции Стефаносом Циципасом и итальянцем Маттео Берреттини.

В феврале Даниил Медведев поднялся на две строчки в рейтинге АТР. В обновленном рейтинге россиянин обошел серба Новака Джоковича, который сейчас занимает седьмое место.

О карьере россиянина — в материале «Ъ» «Даниил Медведев застрял не в своем круге».