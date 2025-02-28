Тест на хрупкость

Сегодня, 28 февраля, в Международный день редких заболеваний, Благотворительный фонд помощи больным несовершенным остеогенезом и другой костной патологией «Хрупкие люди» запустил в Telegram бот «Узнай о хрупкости». Бот содержит короткий тест из шести простых вопросов, ответы на которые помогают определить, находится ли пользователь в группе риска — возможно, он живет с врожденным заболеванием костей, о котором даже не подозревает.

Русфонд помогает детям с несовершенным остеогенезом с 2008 года. Наши читатели собирают средства на лечение ребят, у которых очень ломкие кости — так проявляется их врожденное редкое заболевание. Однако у болезни есть несколько типов и несколько степеней тяжести: как правило, пациентам со 2-м и 3-м типом диагноз ставят относительно быстро, а вот если у ребенка легкий, 1-й тип, диагностика может затянуться на многие годы. Больше того, о наличии несовершенного остеогенеза никто, включая самого пациента, может даже и не подозревать, что приводит к тяжелым последствиям для здоровья.

Например, отец одного из детей, которым помогал Русфонд, не знал о своей «хрупкости» до тех пор, пока заболевание не диагностировали у его сына. Мужчина этот, автослесарь по профессии, ломал кости так часто, что от него ушла жена, заподозрив его в сознательном членовредительстве. А о Гульнаре Т. нам рассказали в фонде «Хрупкие люди». Когда Гульнаре было 27 лет, она родила ребенка — врачи, помогая женщине разрешиться от бремени, выдавливали малыша и сломали роженице ребра и пять позвонков. Гульнара ломала руки и ноги в детстве, однако не придавала этому значения. Если бы она знала свой диагноз до родов, то настояла бы на кесаревом сечении и роды не имели бы для нее таких катастрофических последствий, сказывающихся до сих пор.

— Эти случаи подтверждают, насколько нужна своевременная диагностика,— говорит Мария Садкович, руководитель службы коммуникации фонда «Хрупкие люди».— Она может не только предотвратить лишние травмы, но и изменить качество жизни.

Под опекой фонда сегодня 1 тыс. человек с несовершенным остеогенезом. Однако в специальном регистре Минздрава РФ пациентов с диагностированным заболеванием — всего 800. А вот по данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы, в России 1421 пациент с диагнозом.

— В среднем несовершенный остеогенез встречается в популяции в одном случае из 10–15 тыс.,— объясняет Мария Садкович.— Получается, всеми типами и формами этого заболевания в России страдает не менее 10 тыс. человек. Однако где они? Как их найти? Чтобы решить эту задачу, эксперты нашего фонда придумали тест — мы ищем тех, кто пока не знает о своем диагнозе.

Чтобы пройти тест «Узнай о хрупкости», пользователю нужно запустить в Telegram бот @hrupkie_quiz_bot и последовательно ответить на шесть несложных, но важных вопросов. За ответы начисляются баллы, которые суммируются. В итоге пользователь может узнать, здоров ли он или с большой долей вероятности находится в группе риска. Во втором случае откроется инструкция, как пройти обследование. Если несовершенный остеогенез подтвердится, нужно обратиться в фонд «Хрупкие люди» — там поддержат и расскажут, что делать дальше.

— Тест одобрен ведущими специалистами-генетиками,— говорит Мария Садкович.— Мы надеемся, что как можно больше людей познакомятся с критериями, позволяющими заподозрить наличие заболевания, и обратятся к осведомленному врачу за консультацией и обследованием.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда