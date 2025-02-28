Бойцов породнят с бизнесом

Депутаты Госдумы поработают над новыми мерами поддержки участников специальной военной операции (СВО) и тех, кто помогает им материально, а также подумают над тем, как дать дорогу в бизнес самим ветеранам. Такие инициативы в числе прочих выдвинули представители региональных отделений ЛДПР на тематическом круглом столе II Всероссийского форума «Плечом к плечу. За Русскую Победу!», где партийцы обсуждали законодательные меры поддержки СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство принятых на местном уровне законодательных норм по поддержке участников СВО и членов их семей, о которых рассказывали участники круглого стола, неуникальны и распространены во многих регионах. Это, например, региональные выплаты бойцам, распределение участков под индивидуальное жилищное строительство, компенсация оплаты за наем и содержание жилья, льготы по платежам ЖКХ, налоговые каникулы, детские пособия для членов семей и т. д. Но были предложены и некоторые новации, пригодные, по мнению партийцев, к масштабированию на всю Россию.

Так, муниципальный депутат из Нижегородской области Кирилл Ваганов отчитался об успехах регионального Фонда народного единства, созданного распоряжением губернатора Глеба Никитина и аккумулирующего добровольные вложения местных предпринимателей. По словам господина Ваганова, деньги расходуются на поддержку бойцов и их семей, а организации, подписавшие соответствующие соглашения, «получают преференции со стороны правительства». В будущем фонд может сосредоточиться на реабилитации ветеранов.

Идея замотивировать бизнес к поддержке СВО не нова, признал в беседе с «Ъ» председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов, но еще не настолько распространена, как хотелось бы.

Сам он уже отправил на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий возможность относить траты, направленные на приобретение гуманитарной помощи, к расходам предприятия, «чтобы это не из прибыли шло и предприятие было простимулировано». «Есть инициатива делать это и через налоговый вычет»,— добавил депутат.

Внедриться (или вернуться) в бизнес-сообщество готовы и сами ветераны, уверяли участники круглого стола. По словам депутата Рязанской облдумы Александра Старикова, его регион уже организовал для бойцов курсы по открытию собственного дела: «Уже есть шесть ветеранов, которые открыли дело и обеспечивают свои семьи. Один из ветеранов остался без ног, воспользовался социальным контрактом, купил кофейное оборудование и открыл мини-кофейню».

«Взять за основу» практику социального контракта для потенциальных бизнесменов предложил и Ярослав Нилов.

«Но не каждый будет готов к этому: нужно научить, помочь, дать наставника и подготовить к этому делу»,— оговорился он. В числе участников боевых действий есть и уже состоявшиеся бизнесмены, сообщил депутат Орловского облсовета Максим Лагутин. Оставившим свое дело бойцам нужно будет помочь «вернуться на рынок», отметил он и анонсировал региональную инициативу, предусматривающую льготные кредиты для таких ветеранов.

Григорий Лейба