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Коммерсантъ FM
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Бойцов породнят с бизнесом

Депутаты поищут в ветеранах СВО предпринимательскую жилку

Депутаты Госдумы поработают над новыми мерами поддержки участников специальной военной операции (СВО) и тех, кто помогает им материально, а также подумают над тем, как дать дорогу в бизнес самим ветеранам. Такие инициативы в числе прочих выдвинули представители региональных отделений ЛДПР на тематическом круглом столе II Всероссийского форума «Плечом к плечу. За Русскую Победу!», где партийцы обсуждали законодательные меры поддержки СВО.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство принятых на местном уровне законодательных норм по поддержке участников СВО и членов их семей, о которых рассказывали участники круглого стола, неуникальны и распространены во многих регионах. Это, например, региональные выплаты бойцам, распределение участков под индивидуальное жилищное строительство, компенсация оплаты за наем и содержание жилья, льготы по платежам ЖКХ, налоговые каникулы, детские пособия для членов семей и т. д. Но были предложены и некоторые новации, пригодные, по мнению партийцев, к масштабированию на всю Россию.

Так, муниципальный депутат из Нижегородской области Кирилл Ваганов отчитался об успехах регионального Фонда народного единства, созданного распоряжением губернатора Глеба Никитина и аккумулирующего добровольные вложения местных предпринимателей. По словам господина Ваганова, деньги расходуются на поддержку бойцов и их семей, а организации, подписавшие соответствующие соглашения, «получают преференции со стороны правительства». В будущем фонд может сосредоточиться на реабилитации ветеранов.

Идея замотивировать бизнес к поддержке СВО не нова, признал в беседе с «Ъ» председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов, но еще не настолько распространена, как хотелось бы.

Сам он уже отправил на отзыв в правительство законопроект, предусматривающий возможность относить траты, направленные на приобретение гуманитарной помощи, к расходам предприятия, «чтобы это не из прибыли шло и предприятие было простимулировано». «Есть инициатива делать это и через налоговый вычет»,— добавил депутат.

Участников боевых действий в Курской области уравняют в правах с бойцами СВО

Внедриться (или вернуться) в бизнес-сообщество готовы и сами ветераны, уверяли участники круглого стола. По словам депутата Рязанской облдумы Александра Старикова, его регион уже организовал для бойцов курсы по открытию собственного дела: «Уже есть шесть ветеранов, которые открыли дело и обеспечивают свои семьи. Один из ветеранов остался без ног, воспользовался социальным контрактом, купил кофейное оборудование и открыл мини-кофейню».

«Взять за основу» практику социального контракта для потенциальных бизнесменов предложил и Ярослав Нилов.

«Но не каждый будет готов к этому: нужно научить, помочь, дать наставника и подготовить к этому делу»,— оговорился он. В числе участников боевых действий есть и уже состоявшиеся бизнесмены, сообщил депутат Орловского облсовета Максим Лагутин. Оставившим свое дело бойцам нужно будет помочь «вернуться на рынок», отметил он и анонсировал региональную инициативу, предусматривающую льготные кредиты для таких ветеранов.

Григорий Лейба

Фотогалерея

События СВО за февраль 2025 года

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО &lt;br>На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

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Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

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Фото: Министерство обороны России

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5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

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Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

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7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны &lt;br>На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

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Военнослужащий артиллерийского подразделения 14-го армейского корпуса во время работы расчета 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Танкисты мотострелкового соединения 18-й общевойсковой армии во время работы танка Т-72Б3М в зоне проведения СВО

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Поврежденный ударами ВСУ автомобиль членов делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 спецназа «Ахмат» МО РФ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

2 февраля вице-губернатор Приморского края и командир добровольческого батальона «Тигр» Сергей Ефремов погиб в зоне проведения СВО
На фото: церемония прощания с Сергеем Ефремовым во Владивостоке

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Васильевском муниципальном округе БПЛА атаковал школьный автобус. По его словам, пострадали шесть человек

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

5 февраля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «150 на 150»

Фото: Министерство обороны России

5 февраля министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетил Киев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

5 февраля Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил полковника ВСУ Николая Дзямана (на фото) к пожизненному заключению за приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Кубанью

Фото: СКР

6 февраля Франция объявила о поставке Украине первых истребителей Dassault Mirage 2000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-20 группы «Пресса» Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

7 февраля армия России взяла под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны
На фото: кадр с российского дрона во время боев за Дзержинск

Фото: Минобороны России

11 февраля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по объектам газоэнергетического комплекса, который обеспечивает работу украинского ВПК. Также целями ударов стали инфраструктура военных аэродромов, места хранения и запусков ударных украинских БПЛА

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Военнослужащие штурмовых подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск во время боевой подготовки

Фото: Александр Река / ТАСС

Военнослужащие батальонной тактической группы «Каштана» спецназа «Ахмат» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боец спецназа «Ахмат» держит шведский противотанковый гранатомет АТ-4, найденный в схроне в селе Русское Поречное Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа ЗРК «Тор» ЦВО ВС РФ на Покровском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Операторы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты во время боевой работы барражирующего боеприпаса «Ланцет»

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Работа артиллерийского расчета САУ «Акация» в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подбитый танк ВСУ Т-64 недалеко от села Русское Поречное

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевая работа РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

Фото: Александр Река / ТАСС

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