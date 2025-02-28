Трамп на вопрос о доверии Путину ответил словами «доверяй, но проверяй»

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение по Украине, которое может быть достигнуто с Россией, будет действенным. Он считает, что российская сторона вряд ли нарушит его.

«Я думаю, что Россия ведет себя очень хорошо... Думаю, что мы очень хорошо продвинулись в соглашении, но мы еще не заключили сделку»,— сказал господин Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

На вопрос, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину, Дональд Трамп ответил: «Доверяй, но проверяй» (цитата по Reuters).

Господа Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор. 18 февраля в Эр-Рияде прошла первая с февраля 2022 года встреча делегаций России и США. Они обсудили в том числе восстановление двусторонних отношений и создание переговорных групп для урегулирования конфликта на Украине.

О перспективах урегулирования на Украине — в материале «Ъ FM» «Стороны занялись разработкой».