Блогера-миллионника Subo лишили гражданства России

Блогер Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад оглы) лишен гражданства России из-за предоставления ложных данных, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Блогеру также запрещен въезд в страну.

«Субхан Мамедов Мурад оглы предоставил ложные сведения о себе, когда получал российское гражданство. В связи с этим он лишен гражданства РФ»,— пояснил собеседник агентства.

РЕН ТВ пишет, что блогер много лет «создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения» к власти и правоохранительным органам. По данным Telegram-канала Shot, ему закрыли въезд в Россию сроком на 70 лет.

У Subo более 13 млн подписчиков в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). У блогера также есть гражданство Азербайджана. Сейчас он находится в Объединенных Арабских Эмиратах.