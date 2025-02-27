Российские ПВО сбили восемь беспилотников над Брянской областью и Крымом

Российские системы ПВО сбили восемь беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны. Два дрона были уничтожены над Брянской областью, шесть — над территорией Крыма.

«В период с 19:15 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов»,— написано в сообщении Минобороны.

Сегодня в Горловке (ДНР) при ударе дрона был ранен местный житель. Также сегодня в городе Донецкой народной республики пострадало двое человек при артиллерийском обстреле ВСУ. В Белгородской области за минувшие сутки погиб мирный житель во время атаки БПЛА, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.