Дирекция всегда права

Арбитражный суд рассмотрел взаимные многомиллионные претензии госзастройщика Нижегородской области Дирекция по строительству в споре с ООО «ПКК “Просвещение”» и ООО «СК “Столица Приволжья”» по долгам за строительство «Школы 800». Областная дирекция настаивала, что концессионер школы и пришедший на смену генподрядчик уклонились от выплаты признанных долгов. Те, в свою очередь, требовали миллиардную компенсацию за сорванные дирекцией сроки. Суд решил, что частные компании не доказали свои убытки от действий регионального застройщика, которому присудили порядка 150 млн руб. Концессионеру «Просвещение» еще предстоит в споре с правительством Нижегородской области исключить из концессии непостроенный корпус школы в Борском округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран При строительстве «Школы 800» концессионер и областные власти начали накапливать взаимные претензии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ При строительстве «Школы 800» концессионер и областные власти начали накапливать взаимные претензии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области опубликовал решение по затяжному спору регионального спецзастройщика Дирекция по строительству с ПКК «Просвещение» и СК «Столица Приволжья» о взаимных долгах по реализации проекта «Школа 800». Как писал „Ъ“, Дирекция по строительству выступала проектировщиком, техзаказчиком и генподрядчиком трех разнесенных корпусов школы на 4,5 тыс. мест в Нижнем Новгороде и центра дополнительного образования на Бору. От последнего в итоге решили отказаться. Концессионер «Просвещение» в процессе стройки осенью 2021 года расторг договор с областной дирекцией и нанял дружественного генподрядчика — строительную компанию «Столица Приволжья». Тогда дирекция потребовала с обоих 157,3 млн руб. долга с процентами по расходам на разработку проекта и работы.

Ответчики подали к Дирекции по строительству встречные иски.

«Просвещение» потребовало выплатить 1,1 млрд руб. за нарушение сроков работ по договору генподряда, а также за увеличение стоимости проекта, которое ей пришлось оплатить заемными средствами. По тем же основаниям «Столица Приволжья» намеревалась взыскать с дирекции еще 211 млн руб.

По соглашению о замене генподрядчика участники проекта «Школа 800» расторгли свои обязательства в рамках концессии и зафиксировали взаимные долги, отмечается в материалах дела. Концессионер задолжал областной дирекции 158,5 млн руб., а «Столица Приволжья» — 628 млн руб. Рассчитаться по ним планировалось в январе 2021 года. В дирекции отмечали, что концессионер и новый генподрядчик погасили 80% долга и необоснованно уклонились от уплаты оставшейся части, в связи с чем и был подан иск.

Ответчики не согласились с требованиями дирекции и настаивали, что сорванные ею сроки повлекли дополнительные многомиллионные затраты. В качестве доказательства юристы «Просвещения» предоставили договоры подряда с шестью подрядчиками. Однако три из них не подтвердили правоту концессионера. Он также ссылался на результаты внеплановой проверки казначейства, которое вынесло представление о нарушении дирекцией сроков строительства на объекте.

При этом соглашение о замене генподрядчика не только передавало права на проект «Столице Приволжья», но и освобождало дирекцию от штрафов по договору строительных работ. Это обстоятельство, по нормам Гражданского кодекса, также освобождает дирекцию и от уплаты процентов, решил суд. Результаты казначейской проверки судья счел недопустимым доказательством, поскольку дирекцию о ней не уведомили и возражать она не могла.

Таким образом, требовать санкции концессионер фактически должен был со «Столицы Приволжья». Однако договор генподряда с этой компанией освобождал стороны от уплаты неустоек, пеней, штрафов и убытков, отмечено в судебном решении.

Более того, «Просвещение» не доказало связь между своими убытками и действиями дирекции. На довод об удорожании суд указал, что при замене генподрядчика стоимость проекта не менялась, и концессионер самостоятельно увеличил смету в «процессе обычной предпринимательской деятельности».

В итоге с «Просвещения» в пользу дирекции решено взыскать 18,5 млн руб., а со «Столицы Приволжья» — 138,8 млн руб. долга с процентами за пользование чужими деньгами. Встречные иски суд отклонил, однако частично взыскал с дирекции 460,1 тыс. руб. по заявлению «Столицы Приволжья». Апелляционные жалобы пока не подала ни одна из сторон спора.

Добавим, что правительство Нижегородской области в суде решает вопрос об изменении условий концессии: из-за непостроенного на Бору корпуса «Школы 800» финансовые взаимоотношения с концессионером решено пересмотреть.

Владимир Зубарев