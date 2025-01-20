У ТЭС не генерируется модернизация

В 2024 году генерирующие компании вновь откладывали сроки модернизации старых ТЭС. Отсрочку, по данным “Ъ”, получили восемь проектов суммарной мощностью 2,5 ГВт. Большинство из них воспользовалось правом переноса запуска на год без объяснения причин, штрафы за это не предусмотрены. Аналитики отмечают, что инвестиционная составляющая проектов модернизации со временем может исчезнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

По итогам 2024 года генерирующие компании сдвинули сроки модернизации восьми энергоблоков по программе модернизации старых ТЭС, подсчитал “Ъ” исходя из графика фактического запуска. Общая мощность отложенных проектов — 2,5 ГВт, CAPEX — 23,8 млрд руб.

К концу 2024 года генкомпании должны были завершить модернизацию 17 ТЭС мощностью 3,5 ГВт, но фактически было запущено десять обновленных энергоблоков мощностью 1,8 ГВт (с учетом перенесенных ранее проектов).

Согласно графику вводов, «Интер РАО» может сместить запуск обновленного энергоблока Нижневартовской ГРЭС на 800 МВт с конца 2024 года на май 2026 года. «Юнипро» намерена отложить ввод энергоблока на 830 МВт на Сургутской ГРЭС-2 с сентября 2024 года на март 2025 года.

«Иркутскэнерго» рассчитывает перенести ввод двух энергоблоков по 150 МВт на Иркутской ТЭЦ-10 на год — на январь и май 2025 года соответственно. Ввод 60 МВт на ТЭЦ-9 компания также планирует перенести на год — на январь 2025 года. На год позже — в декабре 2025 года — может быть введен и энергоблок мощностью 135 МВт на Ново-Салаватской ТЭЦ (принадлежит «Газпром нефтехим Салават»). «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») переносит запуск энергоблока мощностью 250 МВт на ТЭЦ-22 с декабря 2024 года на апрель 2025 года.

«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» хочет сместить ввод нового энергоблока на Краснодарской ТЭЦ мощностью 150 МВт с декабря 2024 года на сентябрь 2027 года. По данным “Ъ”, перенос сроков модернизации ТЭЦ инициирован «Системным оператором» (диспетчер энергосистемы) в связи с энергодефицитом на юге РФ.

В «Интер РАО» и «Мосэнерго» “Ъ” подтвердили перенос сроков. В остальных компаниях “Ъ” не ответили.

Так как в основном компании перенесли сроки ввода на один год или меньше, это позволяет им не платить штрафы: правительство разрешило задерживать стройки в рамках антикризисных мер.

Как сообщили “Ъ” в «Совете рынка» (регулятор энергорынков), один из перенесенных проектов модернизации уже завершен, сроки ввода еще одного объекта были изменены в рамках механизма для проектов, включающих инновационное оборудование. В «Минэнерго» от комментариев отказались, в Минпромторге на вопросы не ответили.

Участие в программе модернизации старых ТЭС позволяет инвесторам окупать инвестиции в обновление мощностей за счет повышенного тарифа оптового энергорынка.

По оценкам «Совета рынка», всего за период действия программы модернизации с 2022 года на конец 2024 года введено 6,4 ГВт нового энергооборудования — 62% от отобранного объема.

На 2025 год, по данным “Ъ”, запланирована модернизация 39 ТЭС (по оценкам Минэнерго — 27 проектов на 5,8 ГВт), генкомпании предварительно хотят перенести сроки начала поставок мощности на 17 объектах.

В «Сообществе потребителей энергии» заявили “Ъ”, что стоит обратить внимание на легкость получения согласия на перенос сроков. «Это вызывает сомнения в достоверности данных, обосновывавших необходимость модернизации,— о реальном техническом состоянии блоков, причинах роста аварийности, непокрываемом дефиците,— говорят в ассоциации.— Если Генсхема базируется на подобных данных, то последствия будут серьезнее, чем необходимость использования устаревшей неэффективной генерации».

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим замечает, что ТЭС еще не адаптировались к ограничениям на рынках машиностроительного оборудования. «Без пересмотра параметров проведения отборов объем проектов модернизации, вероятно, будет скорректирован до уровня, обеспечивающего поддержание старой генерации в работоспособном состоянии»,— говорит господин Сасим. По его мнению, проекты, направленные на повышение эффективности работы электростанций и инновационное развитие, скорее всего, будут «отложены до лучших времен, если такие времена наступят».

Анна Тыбинь