«Фрегат» сменил порт приписки

ООО «Озбэттериз» из Петербурга стало владельцем крупнейшего в России производства по производству вторичного свинца — завода «Фрегат», узнал «Ъ-СПб». До 2022 года предприятие ежегодно выпускало около четверти всего объема металла в стране. Эксперты полагают, сделка могла пройти в границах от 200 млн до 1 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Озбэттериз» (представляет в РФ интересы белорусского холдинга 1АК-Group) приобрела у кипрской ERMOCO LIMITED 100% доли в уставном капитале ООО «Фрегат», на балансе которого числится одноименный завод по выпуску вторичного свинца. Предприятие находится в подмосковном Вознесенске. В 1AK-Group подтвердили «Ъ-СПб» покупку актива, уточнив, что сделка прошла в рамках стратегии развития холдинга.

Завод «Фрегат» специализируется на переработке отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов, выпуске свинца и сплавов, а также полипропилена и кристаллического сульфата натрия. Проектная мощность предприятия составляет 170 тыс. тонн отработанных батарей в год. До 2022 года завод ежегодно выпускал до 40 тыс. тонн свинца и сплавов, что составляло около четверти всего объема производства этого металла в стране (около 200 тыс. тонн.— «Ъ-СПб»).

В июне 2022 года из-за полной остановки экспорта и сложностей с перенастройкой поставок по другим направлениям «Фрегат» в числе других предприятий временно приостанавливал работу. Данные по объему выпуска свинца на заводе за 2024 год не публиковались.

Всего в РФ производством свинца занимаются несколько десятков предприятий. Среди крупных, помимо «Фрегата»,— «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Агроприбор» и УГМК.

Покупатель «Фрегата» — юрлицо ООО «Озбэттериз» — на 80% принадлежит белорусскому бизнесмену Виктору Лемешевскому, владельцу холдинга 1АК-Group, еще 20% — у гражданина Белоруссии Александра Зубарева. Фирма зарегистрирована в Петербурге и выполняет для холдинга роль торгового дома в РФ.

Согласно собственным данным компании, 1AK.RU поставляет аккумуляторы белорусского производства в торговую сеть из 20 магазинов в Петербурге, Ленобласти, Великом Новгороде и Смоленске, Московской и Ярославской областях. По данным «СПАРК-Интерфакс», за 2023 год ООО «Озбэттериз» получило 115 млн рублей чистой прибыли при выручке 2,75 млрд рублей.

В Белоруссии профильные активы 1АК-Group представлены заводом по производству вторичного свинца ООО «Белинвесторг-Сплав», несколькими предприятиями по выпуску стартерных аккумуляторов (ООО «Зубр Энерджи», ООО «Аккумуляторный Альянс») и научно-производственным центром по созданию литий-ионных батарей. Также в портфеле холдинга ОАО «Пинский опытно-механический завод», транспортная компания «БелПАМ», производитель сельхозоборудования ООО «Деметра» и другие.

Эксперты полагают, что стоимость сделки по приобретению «Фрегата» могла ориентировочно составить от 200 млн до 1 млрд рублей.

Маловероятно, что покупатель заплатил дороже 200 млн рублей, так как у завода есть крупные долговые обязательства, которые придется выплачивать новому собственнику, считает медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский.

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев полагает, что на стоимость сделки мог повлиять большой объем накопленного непокрытого убытка, что потребует от нового владельца докапитализации бизнеса. Он ориентировочно оценивает сделку в размере около 1 млрд рублей.

С тем, что стоимость актива не превысила 1 млрд рублей, согласен и гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Аналитик отмечает, что «Фрегат» для 1AK-Group — это прежде всего поставщик сырья, поэтому вертикальная интеграция даст хороший экономический эффект, так как перспектив восстановления экспорта не просматривается.

В то же время покупка завода позволит холдингу выпускать свинец в непосредственной близости от конечного потребителя, что существенно повысит эффективность логистики и сократит сроки поставки продукции, считает Евгений Гуляев.

Владимир Колодчук