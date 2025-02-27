На проект реконструкции петербургского крематория выделят более 206 млн рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по проектированию реконструкции крематория. Начальная (максимальная) цена контракта по зданию, расположенному на Шафировском проспекте, д. 12, литер. А, составляет 206,8 млн рублей, обратил внимание «Ъ-СПб» на данные сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику, в частности, необходимо будет обследовать основные несущие и ограждающие конструкции, инженерные системы, провести инженерные изыскания и подготовить сметную и рабочую документацию. Выполнить работы требуется не позднее 31 октября 2026 года.

Заявки на конкурс принимаются до 17 марта. Подвести итоги предполагается 20 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский метрополитен объявил конкурс на оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности на семи объектах инфраструктуры внеуличного транспорта (ОИВТ) за 1,2 млрд рублей.

Андрей Цедрик