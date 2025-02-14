Безопасность электродепо метрополитена Петербурга обеспечат за 1,2 млрд рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению транспортной безопасности на семи объектах инфраструктуры внеуличного транспорта (ОИВТ). Начальная (максимальная) цена контракта по этому тендеру составляет 1,226 млрд рублей. На соответствующую закупку обратил внимание «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно техзаданию, потенциальному подрядчику, в частности, необходимо будет обеспечивать транспортную безопасность площадок электродепо «Автово», «Дачное», «Московское», «Невское», «Северное», «Выборгское» и «Южное». Сроки начала и окончания услуг: с 1 апреля 2025 по 31 марта 2027 года. Охранять объекты метрополитена требуется круглосуточно.

Заявки на конкурс принимаются до 3 марта. Итоги планируется подвести 10 марта 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что работы по реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы» в Петербурге за 3,2 млрд рублей выполнит компания АО «Эн-Системс», которая до того проводила аналогичные работы на станции «Технологический институт».

Андрей Цедрик