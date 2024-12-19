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Метанол набирает цену

Котировки сырья на мировых рынках растут на нехватке предложения

На фоне глобального дефицита метанола и ограниченного экспорта из России котировки на это химическое сырье в Европе обновляют максимумы. С начала года цены выросли на 59%, до €440 за тонну, также отмечается увеличение цен в Турции и Китае. Но экспорт из РФ в восточном направлении сдерживается в том числе логистическими ограничениями.

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Цены на метанол на споте в Европе в декабре достигли максимальных за последние два года уровней, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). С начала ноября котировки на базисе FOB Роттердам выросли на 10%, до €440 за тонну. С января европейские цены выросли на 59%. Текущие контрактные цены крупнейшего мирового производителя метанола — канадской Methanex, действующие до конца декабря, для Европы установлены в €570 за тонну.

Основная причина подорожания метанола в Европе — дефицит на рынке из-за перебоев в работе нескольких поставщиков в США, ЕС, Венесуэле и Иране, указывают в ЦЦИ. Кроме того, отмечают эксперты, в четвертом квартале мировые цены на метанол оказались чувствительны к геополитическим факторам в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Поставки метанола из России в Европу запрещены рамках санкций ЕС. Соответствующий запрет был объявлен в октябре 2022 года, после чего до июня 2023 года были возможны поставки по заключенным контрактам. Как отмечают в ЦЦИ, из-за дефицита метанола в Европе в декабре выросла экспортная стоимость российского метанола в Турции. Но, добавляют эксперты, ограничения инфраструктуры и емкости турецкого рынка не позволяют производителям из РФ нарастить экспорт в этом направлении.

Крупнейший экспортный рынок для российского метанола — Китай. По данным ЦЦИ, в Китае в ноябре 2024 года средние фьючерсные цены на метанол по основному контракту на товарной бирже Чжэнчжоу выросли на 3% месяц к месяцу, до 2,5 тыс. юаней ($347) за тонну. На это в основном повлияли снижение внутреннего производства и массовые закупки перед праздниками, поясняют в ЦЦИ. Там напоминают, что в Иране недавно были остановлены четыре завода из-за нехватки природного газа в зимний период и есть вероятность закрытия других предприятий, что может вызвать дальнейший рост цен. В январе, добавляют в ЦЦИ, этому может способствовать и увеличение интереса к предварительным закупкам на фоне раннего празднования лунного Нового года, который обычно проводится в феврале, а в 2025 году сдвинут на конец января.

На российском рынке метанол также дорожал в декабре на фоне улучшения экспортной альтернативы и высокого спроса. По данным ЦЦИ, региональные индексы цен на метанол выросли в среднем на 5% месяц к месяцу, до $160–244 за тонну. Котировки отразили в том числе индексацию тарифов РЖД с 1 декабря на 13,8%, добавляют аналитики.

Руководитель направления консалтинга NEFT Research Александр Котов указывает, что Россия не смогла полностью компенсировать потерю европейского рынка сбыта, так что производство и экспорт продолжили снижаться. За девять месяцев 2024 года показатели снизились на 3,5% и 30,1%, до 2,8 млн и 0,9 млн тонн соответственно. Основной проблемой переориентации на восточное направление аналитик называет сложности, связанные с нехваткой мощностей по перевалке и загруженностью железной дороги, более низкие цены в Азии по сравнению с Европой и высокие транспортные издержки. В 2025 году господин Котов ждет некоторого улучшения ситуации на фоне диверсификации географии экспорта и оптимизации логистики, но возврат к показателям 2021 года считает нереальным.

Ольга Мордюшенко

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