Кабель проложили через суд

Суд утвердил мировые соглашения между крымским оператором «Миранда-медиа» и четырьмя инженерными компаниями по делам о строительстве сетей на новых территориях с общей исковой суммой более 1,5 млрд руб. В рамках соглашений оператор выплатил трем истцам задолженность более 461 млн руб. Собеседники “Ъ” на рынке говорят, что из-за судов могли снизиться темпы строительства сети на новых территориях. Однако юристы отмечают, что сама практика в строительных спорах распространенная: стороны предпочитают компромисс, нежели длительное судебное разбирательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Крымский оператор связи ООО «Миранда-медиа» (19,99% у «Ростелекома») урегулировал через мировые соглашения девять исков на общую сумму более 1,5 млрд руб., поданных строительными компаниями «Дорстройтех», «Техстрой», «Линк-Артэл» и «Спектр технологии» осенью прошлого года. Как следует из судебных актов, компании обратились в Арбитражный суд Крыма из-за «задолженности за неисполненные обязательства по договору строительства сети доступа».

Также в документах сказано, что предметами споров стали несогласия сторон с объемами фактически выполненных работ и их стоимостью. В судебных актах указано, что речь в договорах шла об установке базовых станций, прокладке ВОЛС (волоконно-оптические линии связи) и ВОК (волоконно-оптический кабель), монтаже спутникового оборудования VAST, а также создании сопутствующих инженерных коммуникаций. Помимо этого, было урегулировано два встречных иска со стороны «Миранды-медиа» к «Дорстройтеху».

Согласно определениям суда на портале kadr.arbitr от февраля 2025 года, «Дорстройтех», «Техстрой» и «Линк-Артэл» отказываются от взыскания неустоек по договорам строительства. При этом компаниям «Миранда-медиа» обязуется выплатить задолженности в размере 137 млн руб., 210 млн руб. и 114 млн руб. соответственно. Документов по «Сектор технологиям» в открытом доступе нет.

В «Миранде-медиа» “Ъ” сообщили, что по всем судебным делам стороны заключили мировые соглашения. Оператор также объяснил, что предмет спора заключался в том, что стороны не были согласны с объемами фактически выполненных работ и их стоимостью. «Миранда-медиа» продолжит сотрудничество с компаниями в рамках выполнения условий мировых соглашений. На запросы “Ъ” в «Дорстройтехе», «Техстрое», «Линк-Артэле» и «Спектр технологиях» не ответили.

Темпы прокладки ВОЛС и установки БС на новых территориях России могли снизиться из-за судов, поскольку передача работ от одного подрядчика к другому — сложный процесс, говорит независимый телеком-аналитик Алексей Слукин. Возможно, ограниченный бюджет не позволял искать нового подрядчика взамен существующих, поэтому было принято решение пойти на мировое соглашение, допускает он.

С этим не соглашается гендиректор компании Telecom Daily Денис Кусков, который считает, что суды не могли повлиять на темпы строительства, поскольку у «Миранды-медиа» есть партнер в виде «Ростелекома». Однако он добавляет, что найти подрядчика на новых территориях сложно, поэтому цена строительства сетей может сильно отличаться от средней цены по России.

Управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков считает, что ситуация с судебными спорами «Миранды-медиа» демонстрирует распространенную практику в строительных спорах, когда стороны предпочитают компромисс, нежели длительное судебное разбирательство с неопределенным результатом. Он добавляет, что ситуация с дублированием исков (пять исков со стороны «Дорстройтеха») в этом случае связана с процессуальным разделением требований судами, возможными юридическими тактиками истцов и не является однозначным нарушением. Однако, если дублирующие иски рассматривались одновременно, ответчик мог заявить об их объединении, чтобы исключить возможность двойного взыскания.

Олег Козырицкий