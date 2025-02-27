Сети износились без концессий

Прокуратура Башкирии добилась возврата в муниципальную собственность сетей холодного водоснабжения в Туймазах стоимостью 475,9 млн руб. Ранее водопровод был арендован у районной администрации ООО «Водоканал г. Туймазы», однако прокуратура посчитала, что передать имущество можно было только на условиях концессии и по итогам торгов. Глава администрации выполнять представление надзорного ведомства и отменять сделки отказался, тогда прокуратура обратилась в суд. Три судебные инстанции согласились с претензиями, обратив внимание, в числе прочих, на высокую степень износа сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе представление прокуратуры, по которому администрация Туймазинского района и ООО «Водоканал г. Туймазы» должны расторгнуть два договора аренды сетей водоснабжения общей балансовой стоимостью 475,9 млн руб. Ранее к подобным решениям пришли арбитражный суд Башкирии и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Мотивировочная часть постановления кассационной инстанции не опубликована.

Как следует из материалов дела, в 2022 году муниципалитет передал компании в аренду без права выкупа десять энергетических объектов, инженерных коммуникаций и сооружений сроком на пять лет, еще 522 объекта — на 10 лет.

Сделки привлекли внимание Туймазинской межрайонной прокуратуры, по мнению которой, водопроводные сети были введены в эксплуатацию более пяти лет назад. Из этого следовало, что администрация имела право передать их новому владельцу исключительно через конкурсы и заключение концессионных соглашений.

В августе 2023 года прокуратура потребовала расторгнуть договоры аренды, но действовавший тогда глава администрации Айдар Суфиянов отказался, что стало поводом для подачи иска.

В суде районные власти и «Водоканал» утверждали, что арендованное имущество входит в единый комплекс холодного водоснабжения Туймазов вместе с объектами, которыми компания владеет как собственник. Учитывая прямую взаимосвязь сооружений, по мнению ответчиков, в их отношении действовали исключения, позволяющие не проводить торги.

В июне 2024 года арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что прописанные в законодательстве исключения не применимы к взаимоотношениям ответчиков. Принадлежащие «Водоканалу» станцию очистки воды с торговой точкой, насосную станцию, склады, производственную лабораторию и операторную водозабора и другие здания суд счел вспомогательными сооружениями, не относящимися непосредственно к сетям. Доводы о наличии в собственности у компании насосов с электродвигателями тоже были отклонены.

Также суд указал, что централизованная система водоснабжения и водоотведения принадлежит муниципалитету, а «Водоканал г. Туймазы» владеет лишь малой частью комплекса.

Кроме того, суд учел довод прокуратуры о том, что арендованные сети изношены на 71%, из чего сделал вывод о ненадлежащем содержании «Водоканалом» арендованного имущества и нарушении прав жителей на бесперебойную поставку чистой воды.

В апелляционной жалобе ответчики доказывали, что в материалы дела не представлены претензии на качество водоснабжения. Кроме того, ответчики утверждали, что городские сети водоснабжения не смогут работать автономно без объектов, принадлежащих «Водоканалу г. Туймазы», поскольку в городе нет других аналогичных сооружений, способных обеспечить функционирование сетей. Однако оснований для пересмотра решений апелляционная коллегия в сентябре прошлого года не нашла.

В ООО «Водоканал г. Туймазы» и администрации района итоги разбирательств вчера не прокомментировали.

Юрист компании «Каменская и партнеры» Анна Акифьева считает, что суды верно применили нормы материального права. «Муниципальное имущество в сфере водоснабжения может быть передано хозяйствующим субъектам в аренду или в пользование на основании концессионного соглашения. Очевидно, что приоритет имеют именно концессии, так как они, по замыслу законодателя, позволяют привлекать частные инвестиции в сферу ЖКХ для реконструкции ветхих сетей снабжения»,— пояснила госпожа Акифьева.

Обоснованной позицию судов считает и управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. «Решение суда повлечет переход управления сетями водоснабжения к муниципалитету, что может потребовать реорганизации системы через проведение торгов или заключение концессионного соглашения. Это усилит контроль за использованием госимущества, но может временно осложнить работу системы из-за смены оператора и необходимости адаптации к новым условиям. Для ООО „Водоканал г. Туймазы“ последствия включают потерю актива и возможные финансовые обязательства»,— рассказал эксперт.

Идель Гумеров