В состав нового правления Союза писателей вошли Шахназаров, Богомолов и Михалков

В состав нового правления Союза писателей России вошли 50 человек. Среди них — генеральный директор «Мосфильма» народный артист России Карен Шахназаров, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, а также режиссер Никита Михалков, передает корреспондент ТАСС с XVII внеочередного съезда союза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков и Карен Шахназаров на XVII Внеочередном съезде Союза писателей России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Никита Михалков и Карен Шахназаров на XVII Внеочередном съезде Союза писателей России

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме них в состав правления вошли профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак, писатель Сергей Лукьяненко, писатель и политический деятель Захар Прилепин, директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, поэт Евгений Рейн и другие.

Союз писателей России возглавил помощник президента Владимир Мединский. Его кандидатуру поддержали на съезде союза. Других кандидатов на пост первого секретаря Союза писателей не было. Кандидатуру господина Мединского предложил бывший глава союза Николай Иванов, который занимал эту должность с 2018 года.