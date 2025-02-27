На Кубани ветераны СВО смогут получать медицинскую помощь вне очереди

Депутаты Заксобрания утвердили поправки в территориальную программу бесплатного оказания медицинской помощи. Благодаря принятым изменениям ветераны СВО, уволенные с военной службы, смогут во внеочередном порядке получать медпомощь, в том числе зубопротезирование, сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Также в территориальную программу включены школы для больных хроническими неинфекционными болезнями, в том числе сахарным диабетом, отметили в краевом парламенте. Как заявил на заседании министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, на лекарственное обеспечение граждан в этом году дополнительно направят 400 млн руб., а в целом профицит программы госгарантий в сравнении с расчетной стоимостью составит более 12 млрд руб.

Кроме того, в новой редакции терпрограммы скорректируют перечень жизненно необходимых лекарств и дополнят критерии доступности и качества медпомощи.

«Вносимые в Территориальную программу изменения направлены на укрепление права граждан на гарантированный объем медицинской помощи. Отдельные ее статьи получили дополнительное финансирование. Важной новацией становится положение об оказании медицинской помощи ветеранам боевых действий во внеочередном порядке. И это совершенно справедливо, учитывая их ратные заслуги»,— прокомментировал принятые изменения спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин