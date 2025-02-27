Семья Аньелли продает 4% акций Ferrari

Семья Аньелли, владеющая контрольным пакетом акций в Ferrari через холдинг Exor, сократит свою долю в компании. Холдинг намерен продать около 7 млн акций автопроизводителя, что составляет примерно 4% акционерного капитала Ferrari, и выручить €3 млрд, говорится в сообщении Exor.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

На текущий момент Exor — крупнейший акционер Ferrari с 24,9% обыкновенных акций производителя спорткаров и 36,7% акций, дающих право голоса. После завершения сделки семья Аньелли будет контролировать около 30% голосующих акций. Ожидается, что сделка будет закрыта 3 марта.

На фоне этой новости акции Ferrari упали в цене на 3,5%, а рыночная капитализация сократилась на $3 млрд.

Exor заявил, что продажа доли в Ferrari поможет привлечь средства для осуществления новых крупных инвестиций, а также программы обратного выкупа акций на €1 млрд.

Кирилл Сарханянц