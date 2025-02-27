Проходческие комплексы «Метростроя» выставили на торги за 250 млн рублей

Тоннелепроходческие комплексы (ТМПК) и другое оборудование обанкротившегося ОАО «Метрострой» общей стоимостью более 250 млн рублей выставили на торги.

Речь идет о ТМПК для проходки эскалаторного тоннеля почти за 247 млн рублей, трех комбайнах стоимостью 582 тыс., 708 тыс. и 1 млн руб., а также проходческой установке AVN 2000D 2001 года выпуска за 38,3 млн руб.

Имущество заложено в пользу АО «Метрострой Северной столицы». Заявки будут принимать с 3 марта по 2 апреля. В случае если победитель не определится, цену будут снижать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что знаменитый ТМПК S-782, более известный как «Надежда», вновь выставили на торги. Начальная цена составляет 1,238 млрд рублей.

Андрей Маркелов