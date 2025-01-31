Надежда умирает последней: ТМПК S-782 вновь выставили на торги

Очередные торги объявили по тоннелепроходческому комплексу S-782, более известному как «Надежда», сообщает портал «Федресурс» 31 января. Щит принадлежит обанкротившейся компании «Метрострой».

Начальная цена, как и прежде, составляет 1,238 млрд рублей. Если до 19 февраля покупателей не найдется, то через каждые два дня стоимость комплекса будет снижаться на 5%. Прием заявок будет проходить с 17 февраля по 10 апреля.

Отметим, что на текущий момент ТМПК S-782 находится в аренде у нового строителя петербургской подземки — компании «Метрострой Северной столицы». Это единственный щит в городе, способный прокладывать современные двухпутные тоннели.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что предыдущие торги по «Надежде», объявленные в декабре 2024 года, закончились фиаско. Желающих приобрести ТМПК, который сейчас строит продолжение зеленой ветки метро, не нашлось.

Андрей Маркелов