Социализация, медицинская и психологическая реабилитация участников СВО станут наиболее важными задачами для республиканских и муниципальных чиновников в ближайшее время. К такому выводу пришли на круглом столе в Курултае Башкирии, посвященном мерам поддержки военнослужащих. Лейтмотивом звучала тема завершения боевых действий и возвращения военнослужащих в республику. Как отметили выступающие, готовиться к этому нужно «здесь и сейчас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трудоустройство после СВО — главная задача, считает Ленара Иванова

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Трудоустройство после СВО — главная задача, считает Ленара Иванова

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Депутаты Курултая Башкирии изучили меры поддержки, предоставляемые участникам СВО и их семьям. На круглом столе парламентарии выслушали представителей министерств и ведомств и пришли к выводу, что уже сейчас необходимо готовиться к возвращению военнослужащих и планировать их адаптацию.

Первой из докладчиков выступила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова.

«Сразу хочу сказать: эта тема — святая. Вопрос, который в приоритете у всех органов, у всех муниципалитетов»,— констатировала госпожа Иванова.

Далее она отчиталась, что в Башкирии создана одна из лучших систем поддержки, которая позволяет удовлетворять потребности семей участников СВО «в практически ежедневном режиме». В перечне 43 меры поддержки, но в ближайшее время он будет дополнен до 50 пунктов, отметила госпожа Иванова, не вдаваясь в детали. Всего на финансирование мер поддержки в прошлом году было направлено 13,5 млрд руб., подчеркнула министр.

«Вопрос трудоустройства, когда человек начинает зарабатывать, несмотря на ранение, — вершина всей социализации»,— сказала она.

Ленара Иванова вспомнила об удачном опыте Учалов, где три ветерана обучились на психологов, один из которых открыл частный кабинет. Она добавила, что психологическая помощь очень востребована участниками СВО и членами их семей, но при этом психологов остро не хватает.

«Согласитесь,— обратилась она к депутату-паралимпийцу Иреку Зарипову, — отсутствие какой-то части ноги не мешает быть отличным психологом и будет еще лучшим мотиватором, потому что он сможет говорить с этими людьми на равных». Ирек Зарипов с этим согласился.

Тему психологичной реабилитации продолжила директор республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Галина Ануфриева. «В 2024 году в десять раз выросло число обращений самих военнослужащих и членов их семей. И 2025 год начался с многочисленных консультаций»,— отметила она.

В числе проблем, с которыми обращаются в центр: адаптация в мирной жизни, смерть близкого человека, детско-родительские отношения, физическое насилие в семьях военнослужащих. «Мы должны об этом говорить, потому что это будет»,— подчеркнула психолог.

Председатель профильного комитета Курултая Салават Харасов призвал присутствующих подготовиться к возвращению участников СВО. «Мы должны понимать объем работы»,— пояснил он.

«Есть еще необсуждаемая тема: будут те, у кого нет места жительства, кто ушел из мест лишения свободы. Нужно готовить мастерские, думать, чем их занять, чтобы они не ушли в криминал. У меня есть цифра — это не один–два, это прямо много, и нам нужно будет эту задачу решать»,— сказала Ленара Иванова.

Салават Харасов в продолжение темы сообщил о жалобах «на поведение отдельных вернувшихся участников СВО».

«Видна беспомощность отдельных органов, которые должны выполнять эту правоохранительную работу,— аккуратно добавил депутат.— Они не готовы к ней, поэтому им нужно сигнализировать. Они должны понимать: если такой факт произошел, они должны разбираться. Все граждане должны быть защищены».

Депутата Тимура Камилова интересовал вопрос о строительстве госпиталя ветеранов войн. Первый замглавы регионального минздрава Гульнара Зиннурова, присутствовавшая на встрече, сообщила, что комплекс все еще находится на стадии проектирования. Вдаваться в детали никто не стал.

Салават Харасов предложил усилить воспитательную работу в школах — первый заместитель министра образования и науки Башкирии Альберт Яримов на это ответил, что и так «многое делается», а школа «пропитана смыслами СВО».

Госпожа Иванова вспомнила недавнюю поездку в район, где отец участника СВО предложил привлекать детей не только для писем на передовую, но и для изготовления «чего-то вещественного».

«Наконец-то возвращаются правильные вещи в нашу жизнь. Уроки труда, а не технология — без выпендрежа. Девочки могут шить условно не передник, а что-то нужное для бойцов, ребята могут мастерить что-то нужное для бойцов»,— пояснила она, предложив министерству разработать методические рекомендации школам на этот счет.

К министру транспорта Руслану Гарипову был только один вопрос: Ирек Зарипов спросил, будут ли междугородние автобусы доступны для колясочников, как, например, в Европе, где он не раз бывал. По данным депутата, в республике 30 колясочников — участников СВО, и их число увеличивается. Господин Гарипов обещал об этом подумать.

Подводя итоги обсуждения, Салават Харасов призвал не забывать о ветеранах прежних вооруженных конфликтов, вести идеологическую работу, чтобы жители республики «вместе с нами шли вперед к победам и достижениям нашей страны».

Наталья Балыкова