Дискаунтеры могут занять до 25% российской розницы

Доля магазинов с минимально возможными ценами — дискаунтеров — в России в следующие два-три года может расти быстрее, чем в мире, считает директор практики «АПК и потребительский сектор» консалтинговой компании Strategy Partners Александр Хвостов. Однако потом их рост замедлится из-за конкуренции с онлайн-торговлей и ограничений регуляторов, которые борются за качество товаров, ожидает он. В интервью «Ъ» господин Хвостов рассказал, что максимальная доля, которую дискаунтеры могут занять на российском рынке за пять-семь лет,— 20–25%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хвостов

Фото: Strategy Partners Александр Хвостов

Фото: Strategy Partners

По его словам, в Германии, где впервые появились магазины такого формата, их доля составляет 30–40% и, скорее всего, уже не будет расти. «В других странах потенциал есть. Инфляция, падение доходов населения, замедление экономического роста увеличат спрос на магазины недорогих товаров»,— считает он.

Доля дискаунтеров в продуктовой рознице выросла почти вдвое за пять лет и сейчас составляет 6%, сообщили «Ъ» в Ассоциации компаний розничной торговли. Толчок к развитию магазинов такого формата дала череда экономических кризисов, которая заставила потребителей пересматривать траты на товары повседневного пользования.

О происхождении дискаунтеров, основных отличиях формата в Европе и России — в интервью Александра Хвостова «Ъ».