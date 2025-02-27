АКОРТ: доля дискаунтеров в продуктовой рознице выросла вдвое за пять лет

Российские потребители на фоне череды экономических кризисов стали пересматривать траты, что дало толчок развитию жестких дискаунтеров — таких сетей, как «Светофор», «Чижик», «Да!», «Победа», «Маяк» и «Ярче!». Доля магазинов подобного формата в продуктовой рознице выросла до 6% — почти вдвое за пять лет, сообщили «Ъ» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

Совокупная доля жестких дискаунтеров в 2024 году достигла 5,61% всего объема розничных продаж продовольственных товаров — это почти втрое больше, чем в 2018 году, когда формат начинал набирать обороты на российском рынке, следует из подсчетов Infoline. Тренд сохранится и в 2025 году, показатель достигнет 5,9%, а в 2029 году — 8,4%, считают аналитики.

1–12 февраля 2025 года совокупные траты потребителей в таких магазинах увеличились на 23% год к году, подсчитали в T-Data. Оборот таких торговых объектов вырос на 36%.

В АКОРТ пояснили, что последовавшие за пандемией негативные рыночные и социальные факторы в целом сделали потребителей в последние пять лет более бережливыми. Выручка дискаунтеров растет в 2,5 раза быстрее, чем в других форматах.

Подробнее читайте позднее в аналитическом материале «Ъ».

Материал обновлен в связи с уточнением должности экс-председателя президиума АКОРТ Игоря Караваева.