Прокуратура не добилась взыскания 4,2 млн рублей с курского депутата Шашенковой

Курский облсуд отклонил апелляционное представление прокурора и оставил в силе решение Глушковского райсуда от ноября 2024 года по иску надзорного ведомства к депутату горсобрания Курска Людмиле Шашенковой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глушковский райсуд принял иск облпрокуратуры в июле 2024 года. В нем надзорное ведомство требовало признать незаконными два постановления администрации поселка Теткино Глушковского района от ноября 2023 года о том, что депутат имеет право на выплаты на приобретение или строительство жилых помещений взамен утраченных при атаках ВСУ. Также прокуратура настаивала на признании незаконной части приказа минстроя области от декабря 2023-го об утверждении списка получателей соответствующей поддержки, в котором указана госпожа Шашенкова и две ее квартиры в Теткино. Депутата хотели обязать вернуть в бюджет 6,8 млн руб., которые она получила в качестве двух выплат.

Первая инстанция признала незаконным и отменила постановление о начислении ответчику одной из выплат, а также приняла аналогичное решение относительно части приказа минстроя, исключив из него пункт о переводе Людмиле Шашенковой 2,6 млн руб. Кроме того, райсуд частично удовлетворил встречный иск депутата, признав за ней право на получение одной из двух выплат как за «гражданином, жилое помещение которого утрачено в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины».

О том, чем Людмила Шашенкова запомнилась в городском собрании Курска, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова